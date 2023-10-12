Вбиватимуть людей: дослідники розповіли, чим небезпечні супутники Starlink

Компанія SpaceX зі свого боку не згодна з висновками дослідників і вже заявила про те, що супутник, який зійшов з орбіти, самознищується в 99% випадків і нічим не загрожує людству.

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Супутники Starlink у майбутньому вбиватимуть одну людину раз на два роки. Такий прогноз зробило Федеральне агентство цивільної авіації (FAA), представивши свою доповідь членам Конгресу США.

У 35-сторінковому тексті аналізу, підготовленому некомерційною дослідницькою групою The Aerospace Corporation, було дано похмуру картину потенційних небезпек, пов'язаних із великими мережами супутників на кшталт Starlink.

"До 2035 року, якщо очікуване зростання груп супутників буде реалізовано й уламки супутників Starlink не зруйнуються під час входу в атмосферу, то кожні два роки одна людина на планеті буде поранена або вбита", — йшлося в доповіді.

"Супутники-вбивці" від Starlink: як відреагували у SpaceX

Компанія SpaceX в офіційному листі засудила висновки доповіді, назвавши твердження про ризик травм і загибелі людей у зв'язку із запуском Starlink "абсурдними, необґрунтованими та неточними". Там вважають, що звіт спирається на глибоко помилковий аналіз, який помилково характеризує ризики, пов'язані з виходом Starlink на орбіту. Компанія також звинуватила The Aerospace Corporation у тому, що вона не звернулася до них за інформацією і не включила до звіту аналітичні матеріали, що стосуються утилізації супутника Starlink.

"Для ясності, супутники SpaceX спроєктовані та створені таким чином, щоб повністю руйнуватися під час входу в атмосферу під час утилізації після закінчення терміну служби, і вони це роблять", — було уточнено в офіційному листі.

Зі свого боку дослідники The Aerospace Corporation заявили, що понад два роки тому FAA звернулося до них із проханням провести незалежне оцінювання колективних ризиків, пов'язаних із входженням супутників в атмосферу, на основі прогнозу всіх запланованих операторів, які підпадають під американське регулювання 2021 року. Дані охоплювали наявні та плановані угруповання до 2035 року.

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Падіння космічного сміття на Землю: які шанси, що це вб'є людину

Саме на основі цих даних група дослідників та аналітиків зробила висновок про те, що космічні апарати SpaceX можуть створити три уламки вагою по 300 грамів кожен. З урахуванням того, що в майбутньому очікується повернення тисяч супутників, навіть невелика кількість такого "космічного сміття" може становити значний ризик для населення планети з плином часу.

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо про те, що супутники Starlink опинилися під загрозою сонячних бур і космічного сміття. За останні два місяці SpaceX втратила 200 супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті (LEO), стверджують спостерігачі.

А в липні 2023 року вчені помітили "шкідливе" випромінювання від супутників Starlink. На думку дослідників, супутники Starlink можуть перешкодити досліджувати космос. Поки ефект не значний, але він посилюється з кожним новим апаратом.