Китай першим у світі озброїть дрони "мікрохвильовками" проти РЕБ: як це змінить війни

Китайці запевняють, що їхні нові дрони зможуть конкурувати з літаками для РЕБ. Раніше БПЛА вже оснащували мікрохвильовими випромінювачами, але в якості радара, а не зброї.

Китайські вчені й інженери, які працюють у сфері оборонної промисловості, заявили, що їм вдалося розробити мікрохвильову установку для придушення систем РЕБ противника, передає SCMP.

Професор Лі Цзяньбін із Інформаційно-технічного університету Сил стратегічної підтримки НВАК, який керував роботою над створенням мікрохвильової зброї нового типу, відмовився назвати її точні розміри та вагу, проте зазначив, що вона може впоратися з "глушилками" будь-якого типу.

"Джерело мікрохвильового випромінювання найчастіше має досить слабку потужність і обмежену робочу смугу пропускання. Для посилення потужності зазвичай використовують напівпровідникові чипи. Але дослідники кажуть, що їхній пристрій може працювати в надширокому частотному діапазоні та навіть здатний конкурувати з літаками для ведення радіоелектронної боротьби", — ідеться в матеріалі.

За словами вчених, їм вдалося розмістити мікрохвильову установку на дронах. Варто зазначити, що раніше мікрохвильове випромінювання використовувалося БПЛА, але не як засіб РЕБ, а як радар. Це давало змогу безпілотникам стежити за цілями на землі, у воді і в небі, одночасно блокуючи радари та зв'язок супротивника. Відомо, що радіолокаційний приймач і пристрій РЕБ не можуть бути активовані одночасно. Але тепер дрони не потребують додаткових радарів, оскільки цю функцію виконує пристрій, який дослідники назвали "travelling wave tube" — "трубка хвилі, що біжить".

Трубка містить пучок електронів, який рухається по спіралі у вакуумі вздовж внутрішньої стінки. "Попри те, що це стара технологія, вона забезпечує більшу мікрохвильову потужність порівняно з будь-яким напівпровідниковим підсилювачем", — акцентують журналісти.

"Більшість китайських військових дронів виконують такі завдання як спостереження або нанесення ударів по цілях, тоді як ведення радіоелектронної боротьби залишається за пілотованими літальними апаратами. На думку дослідників, поява нових безпілотників, озброєних потужною мікрохвильовою гарматою, дасть китайським військовим перевагу в Південно-Китайському морі та на Тайвані", — пишуть автори.

Лі Цзяньбін запевняє, що дрони нового типу зможуть літати просто над радарами противника. "Ми можемо уразити їхні радари раннього попередження, спостереження та управління протиповітряною обороною за допомогою перешкод. Це захистить наші винищувачі й тактичні ракети, даючи нам перевагу в бою", — підкреслив він.

Раніше ми повідомляли про те, що військові США протестували роботу системи TLS-BCT, яка дає змогу виявляти, відстежувати і приглушувати радіоелектронні системи ворога.