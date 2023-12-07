Військовий морський безпілотник виставили на аукціон: купити може будь-хто

За словами продавця, для використання безпілотника може знадобитися ремонт, адже він довго стояв без діла.

Безпілотний військовий катер продають у США на аукціоні, де його може придбати будь-хто. Судно, побудоване в середині 2000-х, раніше активно тестувалося американським військово-морським флотом, повідомляє The Drive.

Управління загального обслуговування (GSA) виставило на аукціон судно, яке належить ВМФ США і має артикул UUSV HTF, що означає "безпілотний морський надводний засіб важкого буксира". На момент написання матеріалу, максимальна ставка становила 15 200 доларів США. За яку ціну ВМФ його придбали, у лоті не вказується.

Щодо технічних характеристик, то морський дрон має довжину 11,8 м, ширину 3 м, корпус з алюмінію, генератор моделі Northern Lights PX-320C2. Силову установку судна оснащена двома внутрішніми дизельними двигунами Yanmar 6LY2M-STE, кожний потужністю 450 к. с. Максимальна швидкість безпілотника понад 25 вузлів (46,3 км/год). Повідомляється, що двигун перебуває в хорошому стані, але оскільки човен перебуває на суші близько 5 років, стан установки невідомий.

Майбутньому власнику рекомендується провести ретельний огляд військового морського дрона, щоб перевірити корпус, механічні та електричні системи, особливо електричні, які давно не використовувалися, тобто не були під напругою. Механічні системи теж у "застійному" стані, і продавець не виключає, що для введення катера в експлуатацію може знадобитися ремонт.

У супровідних документах зазначено, що USSV HTF раніше виконував такі завдання, як надводна, мінна і прибережна боротьба, радіоелектронна і протичовнова боротьба. Він був оптимізований для забезпечення високої вантажопідйомності і високої витривалості — з повним навантаженням у 8164 кг — для того, щоб транспортувати різне устаткування як буксир.

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