Топ-10 найпродуктивніших Android-смартфонів у світі: свіжий рейтинг
Загалом було проаналізовано 87 моделей, а лідируючі позиції посіли смартфони від Xiaomi, Nubia і Samsung.
Китайська компанія Cheetah Mobile склала новий рейтинг найкращих у світі смартфонів, що працюють на операційній системі Android. Цього разу пристрої було оцінено бенчмарком AnTuTu, виходячи з їхньої продуктивності, йдеться на сайті.
Перша трійка найкращих смартфонів кінця 2023 року виглядає так:
- Xiaomi 14 Pro. Середній бал: 2005141.
- Nubia Z50S Pro. Середній бал: 1640868.
- Red Magic 8 Pro+. Середній бал: 1639221.
До списку, крім "призерів", також потрапили:
- Red Magic 8S Pro, який набрав 1637830 балів,
- Galaxy S23+, 1560297 балів,
- Xiaomi 13,1559831 балів,
- Xiaomi 13 Pro, 1548346 балів,
- Nubia Z50, 1544683 балів,
- Galaxy S23 Ultra, 1541898 балів
- Xiaomi 13T Pro, 1510298 балів.
Загалом було проаналізовано 87 моделей.
Смартфон Xiaomi 14 Pro, лідер нового рейтингу, оснащено процесором Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 Гб оперативної та 256/512 Гб вбудованої пам'яті, акумулятором на 4610 мА-год зі швидкою зарядкою 90 Вт, основною камерою на 50 Мп з оптичною стабілізацією, ширококутною теж на 50 Мп і фронтальною на 32 Мп.
Телефон Nubia Z50S Pro, що посідає друге місце, має на борту процесор Snapdragon 8 Gen 2, ОЗП 12/16/24 Гб, ПЗП 256/1024 ГБ, основну і ширококутні камери на 50 Мп, селфі-камеру на 16 Мп, батарею ємністю 5100 мА-год.
"Бронзу" отримав смартфон для геймерів Nubia Red Magic 8 Pro+ з чипом Snapdragon 8 Gen 2 і такими характеристиками: ПЗП 256 Гб, ОЗП 12 Гб, тримодульна камера 50 Мп, фронтальна камера 8 Мп, підтримка форматів відео fullHD 60 к/с, ultraHD 4K, ємність батареї на 5000 мА-год.
Раніше ми повідомляли про те, що смартфонами, які найчастіше купують у світі, виявилися моделі від таких виробників, як Apple, Samsung і Xiaomi.