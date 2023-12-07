Топ-10 найпродуктивніших Android-смартфонів у світі: свіжий рейтинг

Загалом було проаналізовано 87 моделей, а лідируючі позиції посіли смартфони від Xiaomi, Nubia і Samsung.

Китайська компанія Cheetah Mobile склала новий рейтинг найкращих у світі смартфонів, що працюють на операційній системі Android. Цього разу пристрої було оцінено бенчмарком AnTuTu, виходячи з їхньої продуктивності, йдеться на сайті.

Перша трійка найкращих смартфонів кінця 2023 року виглядає так:

Xiaomi 14 Pro. Середній бал: 2005141. Nubia Z50S Pro. Середній бал: 1640868. Red Magic 8 Pro+. Середній бал: 1639221.

Огляд телефону Xiaomi 14 Pro

До списку, крім "призерів", також потрапили:

Red Magic 8S Pro, який набрав 1637830 балів,

Galaxy S23+, 1560297 балів,

Xiaomi 13,1559831 балів,

Xiaomi 13 Pro, 1548346 балів,

Nubia Z50, 1544683 балів,

Galaxy S23 Ultra, 1541898 балів

Xiaomi 13T Pro, 1510298 балів.

Загалом було проаналізовано 87 моделей.

Смартфон Xiaomi 14 Pro, лідер нового рейтингу, оснащено процесором Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 Гб оперативної та 256/512 Гб вбудованої пам'яті, акумулятором на 4610 мА-год зі швидкою зарядкою 90 Вт, основною камерою на 50 Мп з оптичною стабілізацією, ширококутною теж на 50 Мп і фронтальною на 32 Мп.

Огляд смартфона Nubia Z50S Pro

Телефон Nubia Z50S Pro, що посідає друге місце, має на борту процесор Snapdragon 8 Gen 2, ОЗП 12/16/24 Гб, ПЗП 256/1024 ГБ, основну і ширококутні камери на 50 Мп, селфі-камеру на 16 Мп, батарею ємністю 5100 мА-год.

Можливості смартфона Nubia Red Magic 8 Pro+ Red Magic 8 Pro+

"Бронзу" отримав смартфон для геймерів Nubia Red Magic 8 Pro+ з чипом Snapdragon 8 Gen 2 і такими характеристиками: ПЗП 256 Гб, ОЗП 12 Гб, тримодульна камера 50 Мп, фронтальна камера 8 Мп, підтримка форматів відео fullHD 60 к/с, ultraHD 4K, ємність батареї на 5000 мА-год.

Раніше ми повідомляли про те, що смартфонами, які найчастіше купують у світі, виявилися моделі від таких виробників, як Apple, Samsung і Xiaomi.