"Побив усі рекорди": у Китаї заявили про створення найпотужнішого у світі суперкомп'ютера

Суперкомп'ютер Tianhe Xingyi має більшу обчислювальну потужність процесора та кращі мережеві можливості, ніж його попередник Tianhe-2.

У Китаї ввели в експлуатацію новий суперкомп'ютер Tianhe Xingyi, розроблений Національним суперкомп'ютерним центром у Гуанчжоу. Інженери заявляють, що своїми характеристиками він не поступається жодній подібній машині у світі, повідомляє інформагентство Сіньхуа.

Так, дослідники акцентували на тому, що модель Tianhe Xingyi перевершує суперкомп'ютер Tianhe-2, який вважався найпотужнішим у світі в 2013-2015 роках і лідирував у списку TOP-500. Державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа пише, що нова суперкомп'ютерна система була продемонстрована Національним суперкомп'ютерним центром у Гуанчжоу в рамках галузевого заходу.

Інформагентство не надало більш детальної інформації про обчислювальну потужність нової системи. Однак у доповіді цитується Лу Юйтун, директор центру, який заявив, що новий суперкомп'ютер використовує китайську архітектуру, і що він перевершив Tianhe-2 — один із найшвидших суперкомп'ютерів КНР — за такими можливостями, як обчислювальна потужність процесора, робота в мережі, сховище та додатки.

Видання Asiafinancial нагадує, що Tianhe-2 розробили в Національному університеті оборонних технологій (NUDT), його розміщують у Національному суперкомп'ютерному центрі в Гуанчжоу.

Tianhe-2 очолював список 500 найшвидших суперкомп'ютерів у світі три роки поспіль. Потім його потіснили з цієї позиції після того, як уряд США помістив NUDT до чорного списку, після чого університет позбувся доступу до процесорів Intel, які використовували раніше у своїх суперкомп'ютерах.

Серед інших відомих китайських суперкомп'ютерних систем — Sunway TaihuLight, розроблена Національним суперкомп'ютерним центром в Усі, яка посіла сьоме місце в списку за червень 2023 року, а Tianhe-2 — десяте.

Вважається, що Китай володіє найбільшою кількістю суперкомп'ютерів. Наприкінці 2017 року журнал Time повідомив, що в країні розташовуються 202 з 500 найшвидших машин у світі.

Раніше ми повідомляли про те, що суперкомп'ютер Frontier, що працює на базі процесорів AMD, посів перше місце в рейтингу Top500, показавши продуктивність 1,194 ексафлопс/с.