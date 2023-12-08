"Прилітають кожні 10 хвилин": ЗС РФ посилили атаки FPV-дронами під Бахмутом, — боєць ЗСУ (відео)

За словами оператора підрозділу Signum 93-ї ОМБр ЗСУ з позивним "Турист", поки українські захисники отримують дрони від волонтерів, росіяни формують роти і підрозділи операторів ударних БПЛА.

Збройні сили Росії збільшили постачання підрозділам на Бахмутському напрямку FPV-дронів, які тепер ще частіше атакують позиції Сил оборони України. Про це розповів боєць підрозділу Signum 93-ї ОМБр ЗСУ Влад із позивним "Турист" в інтерв'ю волонтеру Сергію Стерненку.

Українські бійці зазначають, що збільшення постачання дронів дало змогу окупаційним військам створити роти операторів ударних БПЛА.

"Останнім часом у них збільшилися поставки. За даними розвідки, на наш напрямок заїхала рота ударних БПЛА їхніх. Вони вже формують цілі підрозділи [ударних дронів]. Після цих даних у нас дійсно почастішали випадки, коли прилітають по наших позиціях FPV. Навіть позавчора під вечір — просто кожні 10 хвилин", — розповів "Турист".

Співвідношення FPV-дронів ЗСУ і ЗС РФ на Донбасі

За словами українського захисника, військовим доводиться економити дрони, бо отримують їх переважно від волонтерів, які закуповують сотні одиниць за гроші українців. Цієї кількості недостатньо, щоб ефективно протистояти ворогу на Донбасі.

"У нас була поставка невеликої партії, в районі 50-и штук, від батальйону. Але я до кінця не знаю, чи пішли ці дрони від держави", — розповів боєць.

При цьому, як зазначив Стерненко, волонтери передали понад 600 FPV-дронів у підрозділ Signum. Однак "Турист" зазначив, що цієї кількості недостатньо.

"Начебто це і великі цифри, на які виділяються великі фінанси, але цього все одно не вистачає. Щоб вражати кожну ціль, яку ми бачимо, реально не вистачає. Зараз противник дуже активно застосовує свою живу силу і техніку під час штурмів наших позицій", — пояснив "Турист".

Волонтер Сергій Стерненко зазначив, що на кожного росіянина потрібно по 1-2 дрони.

"Це б врятувало дуже багато життів наших бійців", — погодився з ним військовий.

Нагадаємо, 7 грудня Сергій Стерненко завив, що необхідні системні зміни щодо протидії FPV-дронам і системам РЕБ ЗС РФ. Йдеться не тільки про кількість дронів для ЗСУ, а про нові доктрини.

Раніше, 5 грудня, Стерненко повідомляв, що Росія замовляє тепловізійні FPV-дрони в Китаї.