ЗС РФ дистанційно заміновують територію біля фронту: як їм це вдається

Російські безпілотники можуть нести як протипіхотні міни ОЗМ, ПМН, ПОМ, так і протитанкові — ПТМ-3 і ПТМ-4, розповіли аналітики.

Збройні сили Російської Федерації мінують територію уздовж лінії фронту за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 10 грудня.

"Російський військкор заявив, що російські війська використовують безпілотники для дистанційного мінування районів уздовж лінії фронту", — йдеться у повідомленні ISW.

За інформацією російського блогера, дрони можуть нести як протипіхотні міни ОЗМ, ПМН, ПОМ, так і протитанкові — ПТМ-3 і ПТМ-4.

Росіянин зазначив, що російські військові модернізують свої цифрові засоби зв’язку на танках Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М. За повідомленням росЗМІ, у серпні на озброєння 4-го мотострілецького батальйону (2-й корпус армії "ЛНР") вперше надійшла цифрова система зв’язку "Сотник-БЛ", замінивши застарілі системи радіозв’язку Р-173 і Р-123.

Нагадаємо, 23 листопада начальник штабу артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Денис Нагорний повідомив, що окупанти змушують свою піхоту пересуватися замінованими полями. Також росіяни мінують відходи своїм солдатам, аби ті не відступали.

21 листопада у ЗМІ повідомили, що тотальне мінування територій окупантами завадило Україні провести контрнаступ таким, як його планували. Зокрема, ЗС РФ зробили мінні загородження майже непрохідними навіть для сучасних саперних систем, які надав захід. Начальник головного управління протимінної діяльності Міноборони України Руслан Берегуля повідомив, що в деяких місцях на один квадратний кілометр може бути по 2-3 міни.