Уражено 35 танків і 375 опорників: результати роботи "Армії дронів" за тиждень (інфографіка)

Впродовж тижня "Армія дронів" знищила 186 одиниць російської техніки і 375 опорних пунктів.

За минулий тиждень завдяки "Армії дронів" вдалося уразити 2 ворожі комплекси ППО та понад 400 окупантів. Про це в своєму телерам-каналі розповів голова Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, впродовж тижня "Армія дронів" знищила 186 одиниць російської техніки.

"Військові продовжують успішно демілітаризувати ворога на всіх напрямках фронту. Загалом "пташками" уражено 36 танків, 55 вантажівок, 55 броньованих машин, 375 опорних пунктів та 440+ одиниць особового складу росіян", — проінформував він.

За тиждень завдяки "Армії дронів" ЗС РФ втратили:

36 танків;

8 САУ;

2 комплекси ППО;

55 броньованих машин;

375 опорних пунктів;

441 одиницю особового складу.

Міністр подякував Силам оборони за майстерну роботу і повідомив, що український ринок дронів і далі продовжуватимуть розвивати та масштабувати.

Нагадаємо, що ЗСУ на Запоріжжі заманили ЗС РФ в пастку муляжами танків. Безпілотник окупантів нібито зафіксував кілька залишених танків Leopard та БМП. Росіяни вирішили "затрофеїти" західну техніку.

Раніше повідомлялося, що ССО знищили командний пункт росіян на Херсонщині. Ворожий КСП українські захисники виявили під час проведення розвідки. Після цього його уразили ударними дронами.