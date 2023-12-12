Збій у мережах "Київстар" завадить роботі всіх банків: до чого готуватися українцям

POS-термінали і банкомати, що використовують сервіси "Київстар", не працюватимуть, але таких — лише 5%, заявили в "ПриватБанку".

Збій у роботі мобільного оператора "Київстар" 12 грудня негативно позначиться на роботі деяких терміналів і банкоматів "ПриватБанку", але на роботу всієї мережі пристроїв не вплине. Про це заявив спікер компанії Олег Серга в коментарі "Громадському".

За словами представника "ПриватБанку", збій у роботі українського оператора, який трапився 12 грудня, може зачепити певну частину всіх банківських відділень (не тільки самого "ПриватБанку"), банкоматів і POS-терміналів. Річ у тім, що частина обладнання працює на картах "Київстару", а тому тимчасово не зможе функціонувати.

Серга також розповів, що деякі банкомати використовують у своїй роботі мобільний зв'язок, проте в усій мережі банкоматів "ПриватБанку" пристроїв, що користуються зв'язком саме від "Київстар", — не більше 5%. На всю мережу банкоматів і терміналів збій навряд чи вплине, зазначив Олег Серга.

З'явилася інформація, що мережу "Київстару" атакували хакери, що спричинило масштабний збій. Абонентам оператора досі недоступний як мобільний зв'язок, так і інтернет.

Раніше ми повідомляли про те, що сервіс Національний роумінг не працює. Причиною тому стала неможливість передати абонентську інформацію від постраждалого "Київстар" іншим операторам мобільного зв'язку. Користувачам радять поки що перейти на стаціонарний зв'язок, або скористатися послугами месенджерів, якщо їхнім провайдером інтернет-зв'язку є не "Київстар". Або можна підключитися до загальнодоступних точок Wi-Fi.