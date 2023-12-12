Масштабний збій у роботі "Київстар": коли відновиться зв'язок

Наразі продовжуються ремонтні роботи. Абоненти "Київстар", які мають доступ до інтернету, для зв'язку можуть скористатися месенджерами Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram.

В абонентів мобільного оператора "Київстар" зникнуть проблеми зі зв'язком протягом декількох годин. Про це повідомив віцепрем'єр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками підсумкової зустрічі команди Міністерства, передає NV.

"Завершилася нарада стосовно Київстару. Сподіваюсь, що за декілька годин все відновиться", — сказав Олександр Кубраков.

Збій у роботі "Київстар": що відомо

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар". В абонентів був відсутній зв'язок та інтернет. У пресслужбі "Київстар" повідомили, що в мережі стався технічний збій. У ЗМІ повідомили, що причиною збою в роботі мобільного оператора стала хакерська атака на ядро мережі. Експерт телеком-ринку Роман Хіміч розповів, що хакерські атаки на мережі стільникових операторів можливі, проте раніше вони не мали масштабних наслідків.

ЗМІ з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації повідомило, що збій в роботі мережі оператора "Київстар" вплинув на роботу національного роумінгу. В результаті абоненти не можуть отримати доступ до зв'язку. Зокрема, "Київстар" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Якщо абоненти "Київстар" мають доступ до інтернету, їм рекомендується використовувати для зв'язку месенджери Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram.

Нагадаємо, в разі зникнення мобільного зв'язку українці можуть скористатися послугою "Безкоштовний національний роумінг" під час воєнного стану. Абоненти можуть підключитися до іншого доступного мобільного оператора.