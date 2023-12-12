Збій у "Київстар": МВС звернулося із важливою заявою

У міністерстві повідомляють, у разі потреби українці можуть звернутися за допомогою до правоохоронців, прикордонників або нацгвардійців.

Через масштабний збій у роботі мобільного оператора "Київстар" велика кількість українців залишилися без мобільного зв’язку та інтернету. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, до кого звернутися, якщо ви потребуєте допомоги. Про це написав очільник МВС Ігор Клименко.

Українці, яким необхідно зв’язатися із рідними або викликати екстрені служби, можуть звернутися за допомогою до пожежних частин або ж управлінь поліції.

Також, за допомогою можна звернутися до працівників поліції, прикордонників або нацгвардійців, які здійснюють службу в населених пунктах та на дорогах.

За словами Клименка, доступ до Wi-Fi є у всіх Пунктах незламності, які відкриті у підрозділах Міністерства внутрішніх справ. Всі номери екстрених служб працюють без збоїв у штатному режимі.

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Збій у роботі "Київстар": що відомо

12 грудня мобільний оператор "Київстар" повідомив про технічний збій. Без інтернету та зв’язку залишилася частина абонентів.

Українці не можуть здійснити дзвінок, надіслати повідомлення та навіть увійти у застосунок оператора.

За попередньою інформацією, причиною інциденту є хакерська атака на ядро мережі. Користувачі оператора також не можуть можуть скористатися "Національним роумінгом".

Серед іншого, такий збій може торкнутися POS-терміналів і банкоматів, які працюють на картах "Київстару".

Нагадаємо, за словами Мінінфраструктури, проблеми із зв’язком можуть тривати декілька годин.