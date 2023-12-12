Збій у "Київстар": у Vodafone і lifecell розповіли, які функції можуть не працювати (фото)
За даними компаній операторів мобільного зв'язку, деякі труднощі справді фіксуються, проте робота мереж поки що стабільна.
12 грудня компанія "Київстар" зазнала хакерської атаки, у зв'язку з чим багато сервісів перестали працювати. Фокус розібрався, яка ситуація склалася в інших операторів мобільного зв'язку.
У lifecell і Vodafone підтвердили, що труднощі справді фіксуються, проте робота мереж залишається стабільною.
Представники оператора мобільного зв'язку lifecell у соціальній мережі Facebook написали, що у вівторок істотно збільшилася кількість звернень у call-центри, соціальні мережі та інші канали комунікації. У зв'язку з цим деяким користувачам доводиться чекати відповідь на свій запит трохи довше.
"Водночас робота нашої мережі поки що стабільна", — йдеться в повідомленні.
Проблеми можуть виникнути з такими функціями:
- поповнення рахунку
- активація нових абонентів;
- труднощі з роботою сайту;
- труднощі з роботою застосунку.
У Vodafone також звернули увагу на те, що через велике навантаження на канали обслуговування, у деяких абонентів можуть виникнути проблеми з їх використанням. Водночас, особливих проблем не фіксується.
"При цьому з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай, не переживайте", — йдеться в повідомленні.
Додаток компанії залишається недоступним, однак це пов'язано з технічними роботами, як заявили в Vodafone.
Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що СБУ відкрила кримінальні провадження за вісьмома статтями через кібератаку на компанію "Київстар". За однією з версій, за цим можуть стояти російські спецслужби.