Збій у "Київстар": у Vodafone і lifecell розповіли, які функції можуть не працювати (фото)

За даними компаній операторів мобільного зв'язку, деякі труднощі справді фіксуються, проте робота мереж поки що стабільна.

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12 грудня компанія "Київстар" зазнала хакерської атаки, у зв'язку з чим багато сервісів перестали працювати. Фокус розібрався, яка ситуація склалася в інших операторів мобільного зв'язку.

У lifecell і Vodafone підтвердили, що труднощі справді фіксуються, проте робота мереж залишається стабільною.

Представники оператора мобільного зв'язку lifecell у соціальній мережі Facebook написали, що у вівторок істотно збільшилася кількість звернень у call-центри, соціальні мережі та інші канали комунікації. У зв'язку з цим деяким користувачам доводиться чекати відповідь на свій запит трохи довше.

"Водночас робота нашої мережі поки що стабільна", — йдеться в повідомленні.

Проблеми можуть виникнути з такими функціями:

поповнення рахунку

активація нових абонентів;

труднощі з роботою сайту;

труднощі з роботою застосунку.

У Vodafone також звернули увагу на те, що через велике навантаження на канали обслуговування, у деяких абонентів можуть виникнути проблеми з їх використанням. Водночас, особливих проблем не фіксується.

"При цьому з мобільними послугами все гаразд, мережа працює як зазвичай, не переживайте", — йдеться в повідомленні.

Додаток компанії залишається недоступним, однак це пов'язано з технічними роботами, як заявили в Vodafone.

Як працюють оператори мобільного зв'язку після хакерської атаки на "Київстар" Фото: Фокус

Нагадаємо, 12 грудня повідомлялося, що СБУ відкрила кримінальні провадження за вісьмома статтями через кібератаку на компанію "Київстар". За однією з версій, за цим можуть стояти російські спецслужби.