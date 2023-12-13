Справжній прорив: створено першу у світі батарею, яка не використовує літій або кобальт

Northvolt створила натрій-іонний акумулятор зі щільністю енергії 160 Втг/год, що перевищує середній показник 145 Втг/кг літій-іонних аналогів.

Компанія Northvolt, найбільший виробник акумуляторів у Європі, оголосила про створення акумулятора, який зовсім не містить літію і кобальту, повідомляє видання Sifted.

Натрій-іонні акумулятори Northvolt: що в них особливого

Шведська Northvolt виробляє літій-іонні акумулятори для різних галузей промисловості. А нещодавно фахівцям компанії вдалося створити натрій-іонний елемент, щільність енергії якого перевищує 160 Втч на кілограм, що перевищує середній показник 145 Втч/кг літій-іонних аналогів. Після цього Northvolt оголосила, що збирається інвестувати в цю нову, більш екологічно чисту і дешеву акумуляторну технологію для зберігання енергії.

Використовуючи катодний матеріал Fennac, що складається із заліза, азоту, натрію і вуглецю, винахідники мають намір створити батарею без таких матеріалів, як кобальт, нікель, літій, марганець і графіт.

Варто зазначити, що натрієві батареї не складуть конкуренцію літій-іонним і, отже, не підійдуть для так званих акумуляторів дальньої дії, які встановлюються на електрокари. Однак у компанії вірять, що застосування такій батарейці обов'язково знайдеться.

Крім розробки Northvolt, існують й інші проєкти акумуляторів, де не використовуються літій та/або кобальт.

Як працюють натрій-іонні акумулятори

Цинк-іонні акумулятори від Enerpoly можуть витримати 200°C

Стартап нещодавно отримав грант у розмірі 8,4 млн доларів від Шведського енергетичного агентства на будівництво заводу з виробництва іонно-цинкових батарей.

Акумулятори на основі цинку — не новина, тому що цинк і діоксид марганцю вже використовували для створення акумуляторних батарей типу А (цинк-лужні). Цинк, четвертий за обсягом виробництва метал у світі, робить батареї дешевшими і безпечнішими. І в Enerpoly змогли довести, що їхній пристрій не спалахує навіть за температури, що перевищує 200°C.

Цинкові батареї мають відносно низьку ефективність і втрачають більше енергії під час заряджання та використання, ніж літій-іонні. Проте, для зберігання енергії цинк може бути кращою альтернативою тому, що він дешевший і тому, що він не в такому дефіциті, як літій.

Стартап планує побудувати завод за межами Стокгольма для виробництва модульних батарей з кінцевою потужністю 100 МВт-год на рік, що відповідає розміру найбільшої батареї Великої Британії, йдеться в матеріалі. Ці батареї можна буде об'єднувати в системи, що забезпечують потужність до тисяч мегават-годин, що підійде для енергосховищ.

Як сіль і пісок можуть замінити літієві батареї

Залізосольова батарея від VoltStorage з поточним розчином

Німецький стартап VoltStorage працює над проектом проточної окислювально-відновної батареї, які зберігають енергію в розчині рідкого електроліту, і літій їм не потрібен. Такий акумулятор заряджається і розряджається завдяки тому, що розчин електроліту, що знаходиться в його корпусі, протікає через елементи акумулятора.

Розчин електроліту в проточних окислювально-відновних батареях може бути виготовлений з різних матеріалів — компанія VoltStorage працює над варіантом, в якому в якості електроліту використовуються натрій і залізо. Залізо можна отримати як побічний продукт виробництва сталі.

Раніше ми повідомляли про те, що в Китаї розробили батарею для електромобілів, що підтримує надшвидке заряджання — мінімум 12 хвилин.