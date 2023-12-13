Створено найшвидшу батарею для електрокарів: зарядиться до 100% за 12 хвилин

Акумулятори SVOLT для електромобілів і гібридних авто забезпечать запас ходу до 350 км.

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Китайська компанія SVOLT презентувала акумулятори нового типу для електрокарів з позначкою 2,2C-5C. Це означає, що зарядитися ці батареї можуть мінімум за 12 хвилин, передає Pandaily.

Як повідомляє ЗМІ, SVOLT випустила кілька продуктів, які склали нову лінійку акумуляторних батарей для електромобілів. У компанії заявили, що їхні акумулятори заряджаються швидше за всі аналогічні пристрої, бо мають рівень струмовіддачі 2,2 — 5 С. Це означає, що для зарядки до 100% їм знадобиться від 12 до 30 хвилин. Стверджується, що елементи швидкої зарядки підійдуть для найбільш ходових моделей легкових автомобілів. Усю лінійку батарей для гібридних машин, включно з моделями на 62 Ач, 90 Ач і 117 Ач, було оновлено, і тепер вони підтримують швидке заряджання зі швидкістю 2,2C.

SVOLT також презентувала:

гібридну літій-залізну батарею, здатну забезпечити машині запас ходу понад 300 км;

гібридну потрійну батарею, що забезпечує 350 км шляху;

гібридну батарею 800V-3C для швидкої зарядки.

Ці продукти можуть бути встановлені на позашляховики B-класу, C-класу і мінівени з конфігураціями від 45 до 65 кВтг. Усі три акумулятори виробник назвав "першими у світі" у своєму роді.

Для електрокарів компанія створила акумулятори швидкої зарядки LFP, ємність яких становить 105 Аг, 130 Аг і 133 Аг відповідно, що дає змогу досягти максимальної швидкості зарядки 4C. Усі новинки розроблені на базі технології "Fly stacking + Short Blade".

Раніше ми повідомляли про те, що американські чиновники вважають батареї китайського виробництва загрозою. Зламавши їх, хакери нібито можуть атакувати американські мережі, до яких пристрої підключені.