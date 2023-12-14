У Туреччині створили наземного робота HIRO зі ШІ: як він взаємодіє з дронами (фото)

HIRO використовує алгоритми штучного інтелекту для виявлення перешкод і має функцію автопілота, що дає йому змогу працювати навіть у тісних і закритих приміщеннях.

Турецька компанія Lapis Aerospace Technologies розробляє мікробезпілотник для наземного і повітряного спостереження під назвою HIRO. Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu Agency.

За словами заступника генерального директора компанії-виробника, колісний робот оснащений знімним мініквадрокоптером, який може злетіти, якщо на його шляху виникне перешкода. Гібридна рухова платформа використовує алгоритми штучного інтелекту для виявлення перешкод і здатна працювати в тісних і закритих приміщеннях завдяки функції автопілота. У разі зіткнення з перешкодою, яку неможливо подолати із землі, HIRO може спрямувати свого "малюка-дрона", щоб той облетів її. Завдяки електрооптичним та інфрачервоним датчикам, розташованим як на роботі, так і на безпілотнику, оператори можуть робити знімки як у темряві, так і за денного світла.

Досить маленький, щоб поміститися на долоні, мікробезпілотник для наземного і повітряного спостереження був розроблений турецькою авіаційною компанією для виконання функцій спостереження, особливо у важкодоступних місцях. Розмір найбільшої версії HIRO становить 28 сантиметрів, а розмір найменшого БПЛА становить 10-15 сантиметрів при вазі до 100-150 грамів. Розробник інформує, що безпілотник, який проєктували для потреб військових, буде завершено в першій половині 2024 року.

Розробник інформує, що безпілотник, який проєктували для потреб військових, буде завершено в першій половині 2024 року Фото: Anadolu Agency Розробник інформує, що безпілотник, який проєктували для потреб військових, буде завершено в першій половині 2024 року Фото: Anadolu Agency

Нагадаємо, у середині серпня 2023 року стало відомо, що робот зі ШІ може керувати будь-якими літаками. Андроїда Pibot досить посадити в кабіну і завантажити дані, а його "мозок" здатний запам'ятати всі навігаційні карти.

А в березні ми писали про те, що вчені створили робота під управлінням ШІ, який зможе діяти, як людина. Турбуватися не варто — поки що андроїда навчають люди, і він повністю залежить від їхніх знань і команд.