Енергія просто з неба: нова система без дротів зарядить пристрої в будь-якій точці світу

Система бездротової доставки електроенергії POWER складатиметься з безлічі літаючих безпілотників, і в неї є свої недоліки.

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA) спільно з компанією Raytheon розпочали розробку бездротової системи для доставки енергії за допомогою безпілотників. Нова технологія дасть змогу зарядити з повітря будь-який пристрій, що перебуває в будь-якій точці світу, передає Newatlas.

У рамках програми Energy Web Dominance, DARPA і Raytheon створять систему постійного оптичного бездротового реле енергії (Persistent Optical Wireless Energy Relay — POWER), використовуючи серію висотних безпілотних літальних апаратів, оснащених лазерними приймачами і передавачами енергії. Енергія передаватиметься між безпілотниками, а потім, у кілька "стрибків" — тим чи іншим пристроям, що перебувають на землі або в повітрі. Проєкт обійдеться в 10 млн доларів США.

Так працюватиме система бездротової передачі енергії за допомогою дронів Фото: darpa

За словами полковника Пола Калхуна, менеджера програми POWER, дана система — своєрідний "енергетичний Wi-Fi", який буде корисний насамперед військовим, які часто відчувають проблеми з електропостачанням під час збройних конфліктів.

У системи бездротового передавання енергії є і недолік, зазначає видання. Річ у тім, що на доставку енергії потрібно витратити чимало енергії. Під час перетворення за допомогою лазера світла в електрику, втрачається близько 20% енергії. Пристрій, що приймає передану енергію, теж зазнає втрат — близько 50%. І таким чином енергія втрачатиметься під час кожної передачі.

Однак у DARPA з оптимізмом дивляться на цей проєкт і кажуть, що він принесе чимало користі й цивільним.

"Ми віримо, що наступна енергетична революція стане можливою завдяки бездротовій енергетичній мережі", — сказав Калхун. — "Така мережа дасть змогу значно скоротити терміни транспортування і забезпечити сталий розподіл енергії споживачам у повітрі, на суходолі, на морі, під водою і навіть у космосі".

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