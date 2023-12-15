Революційний дрон вертикального зльоту і посадки може сісти на воду: навіщо це потрібно

Безпілотник VT-Naut злітає і сідає за допомогою енергії вітру, проводить у небі до 90 хвилин і передає дані на відстань у 30 км.

Компанія Aeromao розробила VT-Naut з нерухомим крилом і з функцією вертикального зльоту і посадки. Його відмінною рисою є здатність приводнятися, передає Uasweekly.

БПЛА VT-Naut розроблено для високоточного картографування, детальної зйомки, розвідки, спостереження, а також для потреб фермерів.

Система вертикального зльоту і посадки дає змогу запускати дрон буквально звідки завгодно, ба більше, — він здатний сісти на воду, якщо в цьому є потреба. Цікаво, що пристрій використовує сильний вітер на етапі приземлення. Також для нього вітер не є перешкодою і під час зльоту, хоча якщо швидкість вітру перевищує 35 км/год, то дрон рекомендують поберегти.

У польоті він може провести 90 хвилин на одному заряді, але інженери кажуть, що зроблять час польоту ще довшим. Фішкою БПЛА є і дальність передавання даних — на 30 км та 70 км (за умови лінійної місії).

Демонстрація можливостей дрона VT-Naut

Технічні характеристики дрона VT-Naut:

розмах крил: 1,96 м;

вага: 3100 г;

максимальне корисне навантаження: 500 г;

час польоту: 90 хв;

зліт: автоматичний вертикальний;

приземлення: автоматична точна посадка черевом на землю або на воду;

дальність зв'язку: +30 км;

крейсерська швидкість: 55 км/год;

стійкість до вітру: до 35 км/год;

максимальна швидкість: +85 км/год.

Корисне навантаження:

датчики для картографування: 24Мп, 36Мп і 61 Мп RGB;

вбудований багатодіапазонний GNSS-приймач Reach M2;

GNSS-приймач Reach RS2+ RTK як база;

системи GPS/QZSS (L1, L2), ГЛОНАСС (L1, L2), BeiDou (B1, B2), Galileo (E1, E5).

Корпус дрона VT-Naut не боїться ударів об воду Фото: aeromao

Безпілотник може літати, навіть якщо йде дощ або падає сніг. Дрон-амфібія повністю водонепроникний і зроблений із доволі гнучкого матеріалу, тож під час удару об воду або землю його корпус залишиться неушкодженим. Для запуску апарата потрібен один оператор. Час його встановлення становить 2 хвилини, а діапазон температур, за яких усі системи БПЛА справно функціонуватимуть: від -20 до +40 градусів Цельсія.

Раніше ми повідомляли про те, що український дрон Punisher завдав нищівного удару по артилерійському дивізіону росіян і дозволив українській артилерії вільно вести вогонь на ділянці фронту.