Хакерська атака на "Київстар": у Британії розповіли, чи відбувся витік особистих даних українців

Кібератака залишила користувачів "Київстара" без мобільного сигналу та можливості користуватися інтернетом. Також було порушено роботу сигналу повітряної тривоги, деяких банків, банкоматів та торгових терміналів, розповіли в розвідці.

12 грудня відбулася кібератака на оператора мобільного зв'язку "Київстар". Під час атаки не сталося жодного витоку персональних даних. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

В оборонному відомстві зазначили, що наслідки від кібератаки тривали щонайменше 48 годин. У результаті це вплинуло на мобільні послуги та роботу Інтернету.

"Київстар" забезпечує понад половину населення України послугами мобільного та домашнього Інтернету. Повідомляється, що кібератака залишила користувачів без мобільного сигналу та можливості користуватися Інтернетом", — йдеться у повідомленні.

За інформацією мобільного оператора, під час чого не було зламано жодних особистих даних користувачів. Проте кібератака порушила роботу сигналу повітряної тривоги, деяких банків, банкоматів та торгових терміналів. Крім цього, DDoS-атаки зазнав Monobank, що призвело до проблем з доступом до вебсайту.

У британській розвідці вважають, що це може бути однією з наймасштабніших кібератак на українські мережі з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, 14 грудня глава компанії "Київстар" Олександр Комаров заявив, що для повного відновлення роботи всіх сервісів знадобиться декілька тижнів. Проте до кінця тижня "Київстар", ймовірно, зможе відновити роботу мобільного інтернету, SMS-повідомлення та голосову пошту.

Того ж дня співзасновник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев закликав користувачів мобільного оператора "Київстар" змінити паролі. З його слів, хакерська атака на компанію може позначитися на кожному громадянинові.