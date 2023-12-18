ЗСУ отримали аналог іранського Shahed: у мережі показали тестовий політ (відео)

Компанія може виготовляти до 100 таких безпілотників на місяць, втім виробничі потужності планують збільшити до 500 БпЛА. Крейсерська швидкість AQ 400 Scythe становить 144 км/год.

У мережі показали тестовий політ українського дрона-камікадзе AQ 400 Scythe, який здатний летіти на відстань до 750 кілометрів. Відповідне відео опублікував журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Повідомляється, що безпілотник має функцію "рій", яка передбачає, що головний БпЛА у район цілі можуть супроводжувати ще 9 безпілотників.

Вартість одного такого дрона становить від 15 тисяч доларів. Зазначається, що корпус дрона камікадзе Scythe зроблений із фанери та він може нести 32 кілограми вибухівки.

Виготовляє безпілотник українська компанія Terminal Autonomy. Нещодавно вони заявили про успішне завершення закупівлі для бойового розгортання безпілотників. У місяць компанія може виготовляти 100 таких БпЛА, втім планується збільшити виробничі потужності до 500 дронів в місяць.

Безпілотник AQ 400 Scythe – характеристики

Згідно із характеристиками український дрон-камікадзе може летіти на відстань до 750 кілометрів. Його злітна маса становить 100 кілограмів.

Безпілотник може нести бойову частину вагою до 32 кілограм. Її можна збільшити до 70 кілограми, однак тоді зменшиться дальність польоту БпЛА. Перевагами цього дрону є терміни його збірки та можливість масового виробництва.

Нагадаємо, нещодавно експерти розповідали, чим відрізняються оновлені дрони Shahed, які Росія використовує на війні проти України. Зокрема, вони більше шумітимуть та зможуть летіти на менші відстані.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна отримала новий німецький безпілотник Luna NG. Перше його представили влітку минулого року.