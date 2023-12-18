Три серйозні помилки, які "вбивають" Android-смартфони: чого не варто робити ніколи

Якщо пристрій дуже швидко розряджається, то користувачеві слід вжити заходів, інакше батарея скоро прийде в непридатність.

У компанії Google розповіли, що користувачі Android-смартфонів припускаються помилок, заряджаючи гаджети, і, в підсумку, вони можуть вийти з ладу. Розробники дали кілька порад, як цього уникнути, передає The Sun.

"Щоб телефон не розряджався занадто швидко, ви можете знизити витрату заряду батареї за допомогою налаштувань. Наприклад, можна зменшити яскравість екрана і гучність звуку, відрегулювавши налаштування дисплея і динаміка, що дасть змогу пристрою витрачати набагато менше енергії акумулятора", — пишуть автори матеріалу.

Експерти з Google рекомендують використовувати тільки адаптер живлення, який йде в комплекті зі смартфоном, а не сторонні зарядні пристрої, оскільки вони можуть з часом пошкодити телефон.

Термін служби батареї можна продовжити, якщо не користуватися часто загальнодоступними точками Wi-Fi, GPS-сервісом, не дивитися відео — все це досить швидко розряджає акумулятор. Також знижують рівень заряду ігри, часте використання камери або додатків. Звісно, користуватися і камерою, і додатками можна, але, як то кажуть, — усе добре в міру. У Google також наголосили, що перемикання телефону в режим польоту, найчастіше є найкращим способом збереження заряду.

Садять батарею Android-смартфонів Bluetooth і доступ до місця розташування. Якщо ви цими сервісами і протоколами не користуєтеся, то краще їх дезактивувати.

Якщо ви помітили, що акумулятор все одно швидко розряджається, спробуйте перезавантажити телефон, скиньте до заводських налаштувань, завантажте оновлення для ОС, перевірте додатки на наявність оновлень, видаліть додатки, якими давно не користуєтеся. Якщо проблема не зникне, зверніться до виробника.

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