Кумедне відео з котом надшвидко передали з глибокого космосу: допомогли лазери (відео)

Якби іншопланетяни перехопили дані, відправлені НАСА з космосу, вони б дуже здивувалися, побачивши, як рудий кіт бігає за лазерною указкою навколо дивана.

Співробітники НАСА за допомогою особливої лазерної технології передали потокове відео Ultra-HD з глибокого космосу на Землю. На їхню думку, технологія допоможе поліпшити якість зв'язку з космічними кораблями та астронавтами, повідомляє Business insider.

Прискорення передачі інформації з глибокого космосу на Землю і назад, а також збільшення пропускної спроможності має вирішальне значення для планів НАСА щодо відправки астронавтів на Марс, ідеться в матеріалі.

Космічний інтернет виявився швидшим за земний

Учені змогли налагодити трансляцію 15-секундного відеоролика у форматі Ultra-HD за допомогою лазера. Відео передавалося з космічного корабля "Психея" на Землю. Варто зазначити, що корабель перебував від Землі на відстані 30 млн км, що у 80 разів перевищує відстань від нашої планети до Місяця. Відео надвисокої роздільної здатності подолало цю відстань лише за 101 с за потокової передачі зі швидкістю 267 Мбіт/с. У головній ролі знявся кіт на прізвисько Тетерс, що належить одному зі співробітників НАСА.

Відео із котом Тетерсом, передане із космосу

"Незважаючи на те, що передача здійснювалася на відстані в мільйони кілометрів, нам вдалося перевищити швидкість земного інтернет-з'єднання", — заявив Раян Рогалін, керівник відділу електроніки Лабораторії реактивного руху НАСА. — "Після отримання відео в Паломарі (обсерваторії), його було надіслано до Лабораторії реактивного руху через звичайний інтернет, і це з'єднання було повільнішим, ніж сигнал, що надходить із глибокого космосу", — додав він.

Як працює лазерний зв'язок у глибокому космосі

Потужний лазерний сигнал, що виходить від апаратури Лабораторії реактивного руху, розташованої на Столовій горі в Каліфорнії (США), діє як маяк, що допомагає "Психеї" направити свій передавач. Потім космічний корабель задіє свій лазер для передавання інформації на Землю, яку збирає і завантажує телескоп Гейла в обсерваторії Паломар в окрузі Сан-Дієго.

Оптичний зв'язок використовує ту саму технологію, що й оптоволоконний інтернет, тому що світловий сигнал поширюється з тією самою швидкістю, що й радіохвилі, але здатний передавати більше інформації, що може бути корисним під час майбутніх завантажень і розвантажень даних.

Під час експерименту 14 листопада 2023 року вдалося передати повідомлення на відстань близько 16 млн км всього за 50 с. Швидкість передачі даних поступово збільшувалася, поки 4 грудня не досягла рівня наземного широкосмугового інтернету.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені знайшли спосіб поліпшити мобільний зв'язок та інтернет: їм допоможе фотонний процесор нового покоління, розроблений для 6G і 7G.