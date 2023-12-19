"Мільйон ми зробимо": Зеленський розповів про виробництво БПЛА в Україні (фото)

Президент позитивно ставиться до збільшення виробництва безпілотних літальних апаратів та спеціальних підрозділів щодо них. Для швидкого використання дронів потрібна нерадянська, а проста інфраструктура.

В Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції з журналістами 19 грудня.

"Щодо виробництва мільйона дронів наступного року — ми виробимо, мільйон ми зробимо", — сказав Володимир Зеленський.

З його слів, він позитивно ставиться до збільшення виробництва безпілотників та спеціальних підрозділів щодо них. Він наголосив, що потрібна найліпша, нерадянська, а проста інфраструктура щодо управління БПЛА, аби швидко їх використовувати. Зеленському не подобається, коли логістично в Україні залишається бюрократичний радянський процес, коли 26 тисяч дронів лежали на одному складі та не змогли доїхати до фронту.

"Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Це ми поборемо, логістику, будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони", — додав президент.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Національна гвардія України випробувала вітчизняний дрон-камікадзе "Мамонт" у Кринках Херсонської області. Українські бійці уразили ворога всередині будівлі. Зокрема, БПЛА з чотирикілограмовою бойовою частиною залетів у вікно другого поверху.

6 листопада генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін розповів, що українські безпілотники можуть долати відстань у тисячу кілометрів. З його слів, триває "кропітка робота" щодо виробництва FPV-дронів в Україні, а саме були підписані ліцензійні угоди з трьома великими компаніями.