Новий збій у роботі "Київстар": компанія офіційно відреагувала (фото)

На півдні та заході України перестала працювати частина послуг "Київстару". Пресслужба оператора підтвердила "складнощі" та перепросила за них.

Зранку 20 грудня українці знову почали скаржитись на відсутність зв’язку та збій у роботі деяких функцій "Київстар". У телекомунікаційній компанії заявили, що ведеться робота над відновленням.

"Шановні абоненти! Наша мережа наразі на етапі стабілізації після масштабної хакерської атаки, тому все ще можуть виникати короткочасні складнощі в роботі послуг", — написала пресслужба.

У "Київстарі" підтвердили, що зранку 20 грудня у низці міст на заході й півдні України виникли "складнощі". Йдеться про відсутність голосового зв’язку та збій у роботі застосунку "Мій Київстар".

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів", — завірили в компанії.

Пресслужба наголосила, що робить "усе можливе", щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Також у компанії перепросили за незручності.

"Найближчим часом компанія повідомить абонентів щодо компенсацій. Дякуємо за розуміння та підтримку", — додали в "Київстарі".

Публікація пресслужби "Київстару" від 20 грудня Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 грудня користувачі "Київстару" почали скаржитись на новий збій. Фокус передавав, що у українців зник зв’язок та не працює застосунок "Київстару", але сайт компанії працював у штатному режимі.

Раніше "Київстар" зазнав кібератаки, через що в роботі оператора стався масштабний збій. Гендиректор Олександр Комаров інформував, що хакери змогли потрапити всередину інфраструктури компанії через обліковий запис когось зі співробітників.