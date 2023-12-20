"Нейтралізує дрони": російські інженери погрожують ЗСУ новою системою "Дафні" (фото)

Окупанти збираються передавати глушити "картинку" і замість неї передавати українським військовим повідомлення із закликом здаватися в полон.

У Росії розробили систему "Дафни", яка змінює зображення на екранах операторів FPV-дронів. Про це генеральний директор Центру комплексних безпілотних рішень Дмитро Кузякін повідомив у коментарі російському агентству ТАСС.

Він заявив, що "Дафні" призначений для українських FPV-дронів і перекриває їхнє зображення з бортової камери. Замість нього на екран планшета виводитися напис із закликом здатися, який звучить як "149.200 викликай Волгу і живи" (спеціальна частота і позивний, — ред.). Для цього система передає сигнали на тій самій або дуже близькій частоті, що використовують дрони ЗСУ.

"Виріб ще перебуває на етапі випробування. Використання "Дафні" допомагає нейтралізувати дрони противника, оскільки зображення, яке передає цей інструмент, є потужнішим, і мерехтіння ускладнює супротивникові маневрування та прицілювання", — заявив Дмитро Кузякін.

Він також зазначив, що Центр продовжують працювати над поліпшенням "Дафні" і планують розробити третю версію цього інструменту, яка зможе забезпечити більшу дальність покриття і взаємодію з іншими засобами придушення FPV-розрахунків українських військових.

Картинка з планшета оператора БПЛА після роботи системи "Дафні" Фото: ТАСС

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що росіяни почали застосовувати в Україні надпотужні системи РЕБ. Окупанти могли переробити серійні комплекси, щоб вони глушили управління БПЛА на великій відстані, не зачіпаючи передачу відеосигналу.

Водночас стало відомо, що Росія глушить американську високоточну зброю ЗСУ. Американський генерал Антоніо Агуто відзначив "високу адаптивність" російських військ у питанні придушення високоточного озброєння. Тому США необхідно вдосконалювати свої системи і робити їх стійкими та гнучкими.