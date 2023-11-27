Невідомий російський комплекс у Криму створює сильні перешкоди: масштаби вражають (фото)

Експерти припускають, що випромінювання такої потужності можуть виходити з радіолокаційних станцій "Воронеж" або "Небо-М". Ці заходи спрямовані переважно на посилення захисту найважливіших об'єктів інфраструктури окупантів у Криму.

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На узбережжі Криму, зокрема в районі Севастополя, виявлено непізнаний комплекс, який створює суттєві перешкоди. Про це свідчать супутникові знімки Sentinel-1 Європейського космічного агентства, опубліковані в соцмережах 25 листопада.

Оглядачі Bulgarian Military у коментарях пишуть, що масштаби цієї діяльності вражають — сигнали завад було виявлено і в районі Євпаторії, що вказує на значну потужність використовуваного обладнання. Однак загадка полягає в тому, що на знімках зображені сліди роботи системи радіоелектронної боротьби або радіолокаційної системи високої інтенсивності.

"Мета — підвищення надійності оборонних стратегій проти атак безпілотних літальних апаратів і морських безпілотників з території України. Можна припустити, що ці дії спрямовані переважно на посилення захисту найважливіших об'єктів інфраструктури півострова", — зазначили експерти.

Супутникові знімки Sentinel-1 Супутникові знімки Sentinel-1

Які варіанти

Тим часом оглядачі пропонують не поспішати з висновками про те, що виявлені перешкоди свідчать про наявність нової російської радіолокаційної системи. Цілком імовірно, що йдеться про вже наявну радіолокаційну систему, але нещодавно включену до складу ППО Криму.

Такий крок, вважають експерти, цілком логічний з огляду на той факт, що військові об'єкти в окупованому Криму перебувають під прицілом українських засобів ураження. Одним із таких засобів, імовірно, є російські радіолокаційні комплекси — "Воронеж" з його варіантами "Воронеж-ДМ", "Воронеж-М" і "Небо-М". Вони нібито здатні створювати перешкоди такого масштабу.

Російська РЛС "Небо-М" Фото: topwar.ru

Наприклад, РЛС "Воронеж" здатні створювати потужні електромагнітні перешкоди в радіусі понад 150 км. Перешкоди зумовлені передачею радаром високочастотних радіохвиль, які можуть створювати електромагнітні поля, що заважають нормальному функціонуванню чутливого обладнання в даному радіусі.

Точніше потужне випромінювання радара здатне покривати велику площу, і в радіусі 150 км створювати перешкоди для різних електронних пристроїв, таких як радіоприймачі, телевізори та навіть деякі мережі зв'язку. Перешкоди виникають, коли електромагнітні хвилі радара порушують нормальну передачу і приймання сигналів цими пристроями.

Своєю чергою мобільний тривимірний радіолокаційний комплекс "Небо-М" відомий своїми передовими можливостями електронної протидії, які можуть спотворити супутникові знімки та ускладнити визначення її точного місця розташування.

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На закінчення експерти звернули увагу, що аналогічний інцидент стався у вересні з компанією SATIM, яка виявила "аномальні зміни в радіолокаційних сигнатурах" бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Вони були зафіксовані супутником Umbra, який перебував над військовою авіабазою "Енгельс-2" в Росії.

"При вивченні відображень сигналів можна виявити деякі дивні особливості, які не відповідають звичній геометричній структурі літаків. Така невідповідність може бути ознакою нових складних технологій маскування, що застосовуються для захисту цінних машин від можливих ударів безпілотників", — підсумували експерти.

Нагадаємо, російське підприємство "Лабораторія протидії промисловому шпигунству" запустило серійне виробництво систем "Тритон" для боротьби з українськими БПЛА. Повідомлялося, що системи успішно пройшли випробування, а лабораторія вже приймає попередні замовлення.