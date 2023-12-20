Шукали 20 років: новий світний матеріал зробить телевізори та смартфони ще кращими

Проблему синіх світлодіодів вирішено: завдяки особливому матеріалу вони перестануть нагріватися, що підвищить їхній ККД майже до 100%.

Фірма Universal Display Corp. (UDC) займеться виробництвом особливих світлодіодів, які отримали назву PHOLED. Вчені стверджують, що завдяки їм екрани прослужать довше, а картинку показуватимуть чіткіше і яскравіше, повідомляє Spectrum.

Основою PHOLED-екранів стануть сині органічні світлодіоди, здатні фосфоресціювати. Ця їхня здатність допоможе підвищити ККД органічних світлодіодів майже до 100%, йдеться в матеріалі. Річ у тім, що ті органічні світлодіоди, які застосовуються в OLED, мають ККД 25%, через те, що виділяють тепло, яке скорочує "життя" світлодіодів. І якщо для червоних і зелених світлодіодів проблема виділення тепла була вирішена, то для синіх — ні, оскільки вони продовжували не тільки світитися, але і грітися.

У UDC стверджують про те, що нарешті, через 20 років, знайшли матеріал, якого буде достатньо для випуску синіх PHOLED у великих масштабах (що це за матеріал, компанія не говорить з метою збереження комерційної таємниці). Ба більше, вони стануть основою для дисплеїв нового типу. І поки такі великі компанії, як Samsung і LG тільки проводять експерименти з PHOLED, UDC почне поставки екранів наступного року.

У компанії вважають, що варто повністю перейти на PHOLED-світлодіоди, щоб поліпшити ефективність дисплеїв у всіх відношеннях. Це стосується якості картинки, її глибини і яскравості, довговічності самого екрану і його енергоефективності. Скільки коштуватимуть PHOLED-екрани, поки невідомо.

Раніше ми повідомляли, що OLED-телевізори скоро стануть дешевшими та екологічнішими. Вчені розробили особливий хімічний склад, який може поліпшити характеристики OLED-екранів і знизити потребу в рідкісноземельних металах, що застосовуються під час їхнього виробництва.