Зашифрували та видалили дані: українські хакери атакували "Росводоканал" — ЗМІ (фото)

Робота компанії "Росводоканал" була заблокована. Хакери зашифрували понад шість тисяч компʼютерів та видалили понад 50 ТБ даних, розповіли в ЗМІ.

Українські хакери знищили IT-інфраструктуру найбільшої російської приватної компанії з водопостачання "Росводоканал". Про це повідомило видання Liga.net з посиланням на джерело в СБУ.

За словами джерела, це "помста за атаку на Київстар". Хакери Blackjack могли за підтримки кіберфахівців Служби безпеки України здійснити потужну кібероперацію та знищити IT-інфраструктуру "Росводоканалу". У результаті роботу компанії було заблоковано.

Співрозмовник видання наголосив, що під час атаки хакери зашифрували понад шість тисяч компʼютерів та видалили понад 50 ТБ даних — внутрішній документообіг, корпоративну пошту, сервіси кіберзахисту, резервні копії та інше. Наразі СБУ аналізує 1,5 ТБ викачаних даних "Росводоканалу", яка є найбільшою приватною компанією, що забезпечувала водопостачання семи мільйонам споживачів.

Хакерська атака на "Київстар": що відомо

Вранці 12 грудня у мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій у роботі. У користувачів зник мобільний зв'язок та Інтернет. Зі слів гендиректора компанії Олександра Комарова, хакерська атака пошкодила IT-інфраструктуру оператора. У результаті компанія не могла протидіяти на віртуальному рівні, тому "Київстар" виключили фізично з мережі, аби противник не міг отримати доступ до інфраструктури компанії. Пізніше у пресслужбі СБУ розповіли про відкриття кримінального провадження за фактор кібератаки на "Київстар".

13 грудня гендиректор "Київстар" Олександр Комаров заявив, що російські хакери вразили кіберзахист компанії за допомогою скомпрометованого облікового запису одного зі співробітників. З його слів, у будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно приводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що добре працюють соціальні інженери".

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що в Російській Федерації сталися збої в роботі сервісу для керування бізнесом "Бітрікс 24", у результаті чого була зупинена робота російських бізнес-гігантів. Зі слів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, до цього причетні українські ІТ-фахівці.