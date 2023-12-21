"Не помічають РЕБ": в ГУР розповіли про використання БпАК PD-2 на лінії фронту (фото)

Розвідники заявили, що "дуже тішаться" новим безпілотним комплексам. Вони дають можливість підібратись до ворога в далекому тилу.

21 грудня бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони показали кадри використання розвідувального комплексу PD-2. Пристрій здатен додати 100 км і не піддається впливу російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про переваги нової української безпілотної системи ідеться у матеріалі на сайті відомства.

Розвідники вказали, що отримали високотехнологічний безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) від БО "Міжнародного благодійного фонду "Повернись живим". Комплекс складається з двох безпілотників та мікроавтобусу, в якому розмістили наземну станцію управління. Мікроавтобус — підвищеної прохідності і може швидко переміщуватись, рятуючи життя операторів.

Наземна станція управління БпАК PD-2 Фото: Facebook ГУР

Безпілотники, які входять до складу БпАК, можуть полетіти до 100 км, триматись у повітрі до 5 год. і їм не заважають працювати російські системи РЕБ, зауважили в ГУР. Завдяки таким характеристикам, розвідники ними "дуже тішаться".

"Це означає, що PD-2 за один політ може закрити потреби не одного артилерійського розрахунку", — зауважив командир розвідувального підрозділу ГУР з позивним "Рубен".

Команда ГУР Міноборони з БпАК PD-2 БпАК PD-2 та боєць Сил оборони Фото: Facebook ГУР

У повідомленні ГУР перелічили напрямки використання БпАК PD-2. Наприклад, він проникає глибоко у тил ворога, виявляє російську артилерію, передає координати артилерії ЗСУ і відстежує влучання.

Розвідники вказують, що вартість комплексу — 25,7 млн гривень. Ці кошти зібрали українці. На світлинах, опублікованих ГУР Міноборони можна побачити невказану засніжену місцевість, на якій розташувалась станція управління у мікроавтобусі, нові розвідувальні безпілотники Сил оборони та підрозділ розвідників. На фото також є окремі деталі конструкції нової української розробки.

Крило дрона PD-2 для ГУР Мінобоброни Пульт управління PD-2 для розвідки Носова частина розвідувального дрона PD-2

Українські дрони — деталі

Зазначимо, Фокус розповідав про особливості БпАК PD-2, створеного українськими конструкторами з UkrSpecSystems. Пристрій є модернізацією дрона People's Drone-1, який перебував на озброєнні української армії з 2020 року. Після допрацювання він став літати на більшу відстань, нести більше вантажу і керуватись на більшій відстані.

На озброєнні Сил оборони є два дрона-камікадзе "Коса" та "Кобра" — також від українських розробників. Безпілотники не є аналогом російського Shahed-136: літають на відстань до 900 км і несуть 70 кг вибухівки. Перевагою пристроїв є те, що вони коштують порівняно недорого і їх можна запустити у серійне виробництво, розповів Фокусу військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Нагадуємо, 11 грудні бійці ЗСУ показали приклад ефективного використання FPV-дрона на лінії фронт. Зокрема, безпілотник підірвав РСЗВ "Ураган", до якого довелось летіти 30 км. 18 грудня стало відомо вибухи на російському аеродрому "Морозовськ": туди також дістались українські БПЛА.