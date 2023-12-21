Думає і запам'ятовує за кімнатної температури: створено транзистор, схожий на наш мозок

Учені заявили, що новий пристрій може допомогти зробити ШІ розумнішим і адаптованішим, особливо в складних ситуаціях, що постійно змінюються.

Дослідники з Північно-Західного університету, Бостонського коледжу та Массачусетського технологічного інституту в США працюють над тим, щоб комп'ютери функціонували, як людський мозок. З цією метою вони створили спеціальний транзистор, здатний думати і запам'ятовувати, передає Interesting engineering.

Пристрій працює за кімнатної температури, на відміну від інших аналогів, які здатні функціонувати тільки за дуже низьких температур. Транзистор доволі спритний, енергоефективний і може запам'ятовувати інформацію, навіть коли не під'єднаний до мережі, що робить його ідеальним для повсякденного використання, пояснюють дослідники.

За словами одного з керівників дослідження, у комп'ютері дані переміщуються між мікропроцесором і пам'яттю — туди і назад, — на що потрібно багато енергії. А ще проблема в тому, що що більше завдань намагається розв'язати комп'ютер одночасно, то складнішим йому стає, і процес переміщення даних сповільнюється. Інженери намагалися позбутися останньої проблеми, розміщуючи якомога більше транзисторів у межах однієї інтегральної схеми. Однак проблема з енергоспоживанням при цьому залишалася невирішеною. Навпаки — споживання енергії тільки зростало.

Учені вирішили змінити архітектуру процесорів і використали спеціальні візерунки, які називаються муаровими. Щоб сформувати такий візерунок, необхідно скласти надтонкі матеріали на кшталт графену та гексагонального нітриду бору і скрутити їх. Регулюючи вигини, можна надавати матеріалам різні електронні властивості. У підсумку, і було створено спеціальний пристрій, який за кімнатної температури працює, як мозок. Дослідники стверджують, що конструкцію можна змінювати, переробляти, ускладнювати мало не до нескінченності.

Зрештою, вони навчили отриманий синаптичний транзистор розпізнавати закономірності. Вони почали з шаблону на кшталт 000, а потім попросили його ідентифікувати схожі шаблони, наприклад, 111 або 101. Транзистор розпізнав ці закономірності, продемонструвавши форму навчання, звану асоціативним. Навіть коли йому давали неповні шаблони, він все одно працював добре.

Вчені заявили, що ця технологія може допомогти зробити ШІ розумнішим і адаптованішим, особливо в складних ситуаціях, таких як водіння в мінливих погодних умовах.

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