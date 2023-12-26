Ефективна робота дронів і комплексів РЕБ: ЗС РФ зазнають втрат у районі Кринок, — ISW (карти)

За словами аналітиків, ЗС РФ стикаються з випадками невиконання наказу в лавах нещодавно сформованого 345-го полку ВДВ, бійців якого голими відправили в яму. За словами матері одного з російських мобілізованих із 337-го полку ВДВ, після недавніх боїв поховали всю роту.

У західній частині Запорізької області 24 грудня тривали позиційні бої, але підтвердженої зміни лінії фронту не спостерігалося. Бойові зіткнення відбувалися в районі Роботиного, Вербового та на південь від Гуляйполя. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 24 грудня.

Російські джерела посилаються на те, що складні погодні умови заважають проводити маневри і ЗСУ, і ЗС РФ, а російський підрозділ ПДВ у районі Кринок посилив погано підготовлений "спеціальний контингент", зазначив російський "військкор".

Під Кринками на лівобережжі Херсонської області новосформований 337-й повітряно-десантний полк російських військ продовжує зазнавати втрат.

Карта боїв, південь України

Мати російського мобілізованого з 337-го полку ВДВ записала відеозвернення і заявила, що вся 1-ша рота полку нещодавно була похована після боїв у районі села Кринки. За її словами, у військовослужбовців немає ефективних керівників із командирів середньої ланки та артилерійської підтримки, вони змушені 20 днів перебувати в окопах без води та боєприпасів.

Командувач російськими ВДВ генерал-полковник Михайло Теплинський 23 грудня опублікував відео, в якому, ймовірно, намагався розвіяти занепокоєння росіян з приводу нездатності ЗС РФ відтіснити українські війська на правий берег Дніпра.

За оцінками ISW, Теплинський і російське командування ВДВ, судячи з усього, зіткнулися з випадками невиконання наказу в лавах 104-ї дивізії ВДВ. Російські видання поширили відео, на якому командування карає кількох бійців нещодавно сформованого 345-го полку ВДВ і голими відправляє в яму. Повідомляється, що підрозділи 345-го полку ВДВ діють під командуванням Теплинського у складі російської групи військ "Дніпро".

Карта боїв у Кринках

Станом на 24 грудня, Сили оборони України на лівобережжі Херсонської області утримують плацдарм у районі Кринок, але підтвердженого просування в цьому районі немає в жодної зі сторін. Російське джерело повідомило, що минулого тижня ЗС РФ не змогли витіснити українські війська з плацдарму в Кринках через ефективну роботу українських безпілотників і комплексів РЕБ. За словами українського оглядача Костянтина Машовця, бойова група військ "Енергодар" ЗС РФ отримала підкріплення.

Нагадаємо про те, як змінилися дії ЗС РФ після втрати Су-34.

Також повідомлялося, що оглядач пояснив плани РФ щодо свого угруповання в районі села Кринки.