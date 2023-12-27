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Міноборони анонсувало аналог реєстру "Оберіг": що відомо (відео)

Дар'я Денисова
Фото: ТСН | Реєстр військовослужбовців збільшено реєстр на 750 тисяч записів

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що базу військовозобов'язаних збільшено на 750 тисяч записів, а верифіковано особистих даних вже 88%.

Заплановану роботу щодо реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" — бази військовозобов'язаних цивільних людей, яких можуть мобілізувати, завершено. Наразі триває обмін з основними базами країни. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтервʼю DOU.

За її словами реєстр військовослужбовців збільшено на 750 тисяч записів, а верифікували вже 88%,

Наразі Міноборони працює над створенням реєстру військовослужбовців, який функціонуватиме подібно до реєстру "Оберіг". Також планують цифровізувати послуги для ветеранів.

Міноборони хоче цифровізувати три напрями — реєстр військовозобовʼязаних (його збільшено на 750 000 записів, верифіковано дані до 88%, йде інформаційний обмін з основними реєстрами країни), дані військовослужбовців та послуги, які стосуються ветеранів.

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"Я вважаю, що реєстр військовослужбовців має бути піднятий дуже швидко. Це буде ще один проєкт на кшталт "Оберігу". Тому що це базовий бекенд для абсолютно всіх онлайн-послуг, які можуть бути надані військовослужбовцям", — розповіла Черногоренко.

За словами заступниці міністра, військовозобов'язаний обліковується в реєстрі "Оберіг", але коли він мобілізується або укладає контракт. ВсеЄ що відбувається надалі в цьому реєстрі, не фіксується.

"Він залишається, як запис в реєстрі, тому що був облікований, з'являється ознака, що він став військовослужбовцем, а надалі ми намагаємося цифровізувати цей напрямок — базове місце правди і даних про військових. Умовно кажучи, це, як реєстр паспортів", — додала вона.

Якщо громадянин стає ветераном, частково звільняється або в нього закінчується контракт, то в спеціальному реєстрі можна буде знайти інформацію з деталями про його службу, а також надати всі послуги, на які він може претендувати, пояснила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, в Україні від жовтня 2023 року працює електронний реєстр військовозобов'язаних. Законопроєкт про його створення зареєстрували у Верховній Раді України ще 18 вересня.

На початку жовтня 2023-го в ТЦК розповіли, для чого формують загальну базу військовозобов'язаних. Запровадження єдиної бази зробить доступним оформлення пільг для ветеранів, а також спростить проходження ВЛК.