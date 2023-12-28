У Telegram стався масштабний збій: що відомо (інфографіка)

Сервер Downdetector підтвердив наявність проблем з популярною платформою обміну повідомленнями Telegram. Користувачі відправляють звіти про збої.

В месенджері Telegram 28 грудня ввечері стався масштабний збій. Користувачі скаржилися на те, що повідомлення не надходили та чати не функціонували. Про це свідчать дані Downdetector.

Близько 19:30 (за Київським часом) стався глобальний збій в Telegram. У користувачів перестали відправлятися повідомлення та відкриватися чати.

У Telegram стався масштабний збій Фото: Скрін downdetector

А саме 62% юзерів поскаржилися на підключення до сервера, 23% користувачів повідомили про проблеми із додатком, та 14% відчули збій у чатах.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення особливу роль у висвітленні подій у країні почав відігравати Telegram. Попит на інформацію про війну призвів до швидкого злету популярності військових блогерів, які в онлайн-режимі надають об'єктивну інформацію про ситуацію на фронті та професійно висвітлюють військову тематику загалом.

Нещодавно окупанти повідомили, що підписники телеграм-каналів отримали повідомлення-попередження про кримінальну відповідальність за передачу відомостей українській стороні на шкоду безпеці Росії.