Росіяни зібрали антидронову гармату нового типу: що доведеться зробити ЗСУ (відео)

Пристрій спрямованої дії може пригнічувати дрони на відстані до 500 метрів, хоча його можна обійти збоку.

Російські військові застосовують в Україні незвичайні засоби радіоелектронної боротьби кустарного виробництва, які можуть сильно завадити українцям на полі бою. Про цю інновацію на своїй сторінці у Facebook написав український військовий фахівець зі зв'язку та радіотехнологій Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш".

Військові захопили один із комплексів РЕБ на Південному напрямку, розібрали трофей і записали на відео, як він влаштований. Як каже Сергій Безкрестнов, пристрій — саморобний, має низьку якість збірки, використовує модулі створення радіоперешкод із Китаю. Спрямоване випромінювання б'є "прицільно", але не як антидронова рушниця, адже промінь набагато ширший, приблизно 40-60 градусів, тож можна застосовувати для захисту певного сектора.

Усередині українські військові знайшли два модулі потужністю 30 ватів на частотний діапазон 2340-2540 МГц і чотири модулі на діапазон 800-900 МГц потужністю по 50 ватів. За словами Сергія Флеша, діапазони підібрані добре і накладаються один на одного, тому пристрій має захищати окупантів як від FPV-дронів, так і від коптерів на кшталт DJI Mavic. Вони максимально ефективні у стандартному діапазоні 870-910 і закривають можливі ділянки 820-870 і 910-960 МГц, куди можна перевести системи управління безпілотниками типу FPV.

"Дальність, на відміну від куполів, буде великою (у бік випромінювання). Я думаю метрів 500 там, де 4 модулі підсумовуються за частотами. Захист можна обійти з різних боків, так випромінювання спрямоване. Якщо так виробів багато (а я їх бачу пристойно), то треба йти на ділянки 700-820 і 960-1040", — поділився Сергій Флеш.

Раніше в інтерв'ю Фокусу Сергій Флеш розповів, чому Росія випереджає Україну у сфері РЕБ. Він нагадав, що росіяни працювали над цими технологіями останні 10 років і продовжують їх удосконалювати.

У грудні Сергій Бескрестнов написав, що ЗС РФ почали застосовувати надпотужні засоби РЕБ спрямованої дії. У результаті оператори втрачають зв'язок із дронами на великій висоті.