Пройшов випробування: ЗС США вперше показали боєприпас Altius 700, що баражує у небі (відео)

Безпілотник нового покоління надасть армії важливий потенціал для виявлення і повідомлення про загрози, а також забезпечить точні цілевказівки для вогневих ударів.

Армія Сполучених Штатів Америки провела перше льотне випробування безпілотного літального апарату Altius 700 з повітряним запуском. Про це повідомляє медіа The Defense Post.

Гелікоптер Black Hawk двічі продемонстрував можливості безпілотника, підтвердивши його характеристики на всіх етапах експлуатації, включно із запуском, польотом, посадкою і відновленням. Отримані під час демонстрації дані допоможуть удосконалити конструкцію і порядок роботи системи перед першим випробувальним польотом повністю інтегрованого прототипу на початку 2024 року.

Під час випробувань буде продемонстровано роботу прототипу з корисним навантаженням і системою польоту, керованою програмним забезпеченням прототипу Scalable Control Interface. Після цього буде проведено додаткові випробування, які призведуть до остаточної експлуатаційної демонстрації до кінця 2024 фінансового року і до швидкого прийняття на озброєння прототипу ракети-носія, запланованого на 2025 рік.

Вертоліт Black Hawk двічі продемонстрував можливості безпілотника, підтвердивши його характеристики на всіх етапах експлуатації, включно із запуском, польотом, посадкою і відновленням Фото: David Hylton

Безпілотна платформа надасть армії критично важливий потенціал, забезпечивши передову взаємодію між екіпажними та не екіпажними системами для виявлення, ідентифікації, визначення місця розташування та повідомлення про загрози в умовах протистояння.

Трансформаційні можливості Altius 700 забезпечують командирам корпусів, дивізій і об'єднаних командувань ефективну і своєчасну цілевказівку, даючи змогу вести вогонь і завдавати удари у потрібний час і в потрібному місці.

Що відомо про безпілотник Altius 700

Платформа несе на 300 відсотків більше корисного навантаження, ніж її попередник Altius 600, включно з розвідкою, спостереженням і рекогносцировкою, боротьбою з безпілотниками, радіоелектронною боротьбою, боєприпасами й сигнальною розвідкою. Тривалість польоту становить до п'яти годин, що на одну годину більше, ніж у моделі 600.

Її виробник — Andruil — одна з п'яти компаній, що постачають конкретні елементи для програми пускових установок армії США, до якої також входять система управління Collins Aerospace, модульні корисні навантаження від Technology Service і Northrop Grumman Information Systems, а також системний інтегратор Aurora Flight Sciences.

Безпілотна платформа несе на 300 відсотків більше корисного навантаження, ніж її попередник Altius 600 Фото: David Hylton

Нагадаємо, у червні стало відомо, що військові хочуть модифікувати дрон-камікадзе Coyote Block 3. Боєприпас, що баражує, збираються зробити багаторазовим і використовувати для розвідки.

Раніше ми також писали, що військові США попросили розробити систему для управління роями дронів, які зможуть пробити оборону і проникнути на територію противника. Для цього БПЛА мають бути автономними та працювати навіть в умовах радіоелектронної боротьби, тобто без зв'язку з оператором.