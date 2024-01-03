Мобілізація в Україні: чи можуть видавати повістки через "Дію"

Кожен користувач державного застосунку повністю ідентифікований. Для вручення повісток туди потрібно додати ще один функціонал, розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Експерт з кібербезпеки, колишній керівник підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун заявив, що в "Дії" легко запустити функцію вручення повісток. Про це він повідомив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Стосовно електронних повісток, то це дуже просто зробити. Через "Дію" це елементарно. Саме технологічно, підкреслюю, а не юридично чи політично", — сказав Костянтин Корсун.

Він зазначив, що в "Дію" можна додати ще один функціонал та таким чином повідомляти про повістки, оскільки кожен користувач застосунку "ідентифікований з ніг до голови". Корсун вважає, що цю функцію можна запустити за кілька днів, якщо ситуація з мобілізацією в Україні погіршиться.

Проблема захисту персональних даних у "Дії"

З його слів, у "Дії" є безліч проблем з точки зору захисту персональних даних. Зокрема, він переконаний, що якби в Україні був професійний незалежний орган захисту персональних даних, то він би не допустив запуску додатка.

"Електронні документи — це максимально можливий рівень, який не повинен допускати помилок. Цей рівень має гарантувати, що конкретний документ видано конкретній людині", — наголосив він.

Корсун розповів, що "Дія" використовує для ідентифікації нижчий рівень — банківський, "сліпа" довіра банкам, у яких є відсоток шахрайських дій, зловживань, які закладені в розрахунок ведення бізнесу. Проте, якщо держава проводить ідентифікацію, видає офіційні електронні документи, цей відсоток повинен бути нульовим. Тоді як власний механізм ідентифікації розробники не передбачили, додав експерт.

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