Постійно возять з Ірану: ЗС РФ атакувала Україну новою партією "Шахедів" (відео)

Частину дронів-камікадзе куплено у Тегерана перед масовими атаками, а частину окупанти зібрали вже безпосередньо на території Росії — їх легко відрізнити.

Росія постійно поповнює запаси дронів-камікадзе типу "Шахед", а також деталей, необхідних для їх складання, щоб атакувати українців. Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону в четвер, 4 січня.

Вона зазначила, що Росія справді має накопичені запаси іранських дронів Shahed-136 і регулярно їх поповнює, використовуючи для цього авіаційне сполучення між Тегераном (столиця Ірану, — ред.) і Москвою. Літаки, на борту яких не тільки власне безпілотні літальні апарати, а й запчастини до них, приземляються в аеропортах російської столиці регулярно. Крім того, країна-агресор дедалі частіше запускає в інформаційний простір пропаганду щодо початку виробництва власних безпілотників на кшталт іранських дронів. І такі меседжі знайшли підтвердження в реальному житті.

"Під час атак за залишками ми ідентифікуємо, що є різниця між тими дронами, які поставляються з-за кордону, і які вони виготовляють на своїй території. Вони їх особливим способом маркують, щоб підкреслити власне виробництво", — сказала Наталія Гуменюк.

Представниця Сил оборони Півдня України також уточнила наслідки атаки дронами "Шахед", яка сталася в ніч на 4 січня. Вона зазначила, що тоді Росія запустила два безпілотники, які, ймовірно, є елементом тактичної дії з метою тримати в напрузі та виснажувати системи української ППО, а також продовжувати розвідувати дані про протиповітряну оборону України. Дрони пройшли в зоні відповідальності України, намагаючись обійти систему ППО, супроводжувані атакою авіабомбами.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року військовий розкрив загадку чорних "Шахедів". У Росії добряче переробили іранські безпілотники, зробивши їх легкими, міцними й чорними, збільшивши при цьому вагу вибухівки, вважає військовослужбовець Сергій "Флеш".

Дещо раніше ми також писали про те, що в Москві планують створити ще 11 центрів зі складання та розробки безпілотників. Станом на зараз у російській столиці вже відкрито центр безпілотних авіаційних систем на базі індустріального парку "Руднево".