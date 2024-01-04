Українці можуть збирати дрони власноруч: в "Дія" розповіли, що для цього потрібно

На платформі можна дізнатися чіткий алгоритм дій та як самостійно створити БпЛА, або стати постачальником запчастин чи задонатити на дрони.

Відтепер українці зможуть самі збирати дрони для Сил оборони України. Про це йдеться на платформі "Житомирський дрон", на якій можна зареєструватися через "Дію".

"FPV-дрони давно показали ефективність на фронті. "Пташки" допомагають прицільно знищувати ворога та зберігати життя військових. Уявіть, якби кожен українець міг збирати FPV-дрони й допомогти армії ще більше. А уявляти не потрібно — достатньо авторизуватися з Дія.Підписом на інформаційній платформі Житомирський дрон, яку запустила Житомирська міська рада. Верифікація акаунту з Дія.Підписом потрібна для того, щоб тільки українці мали доступ до платформи", — йдеться в повідомленні.

На платформі Житомирської громади можна дізнатися чіткий алгоритм дій і самостійно створити такий БпЛА. або стати постачальником запчастин чи задонатити на дрони. Жителі Житомирської громади можуть заробити за кожен зібраний дрон 6 тисяч гривень.

Платформа "Житомирський дрон": як працює

Платформа "Житомирський дрон" розрахоана для тих, хто йоче збирати дрони і тих, хто може донатити, або стати партнером проєкту.

Ті, хто хоче збирати дрони, можуть пройти навчання, обрати дрон, який можна зібрати, передати його на тестування і отримати часткову компенсацію.

"До речі, згодом ви зможете переглянути, як саме ваша "пташка" відпрацювала по ворожих цілях", — йдеться в повідомленні.

Охочі фінансувати виробництво дронів, переадресовуються на пошту, де можуть обговорити питання патрнерства.

Нагадаємо, що у РФ показали модифіковані безпілотні літальні апарати "Ланцет". Повий БпЛА призначений для нанесення групового удару. З цією метою було розроблено пускову установку на кілька дронів. Є також індивідуальний пусковий контейнер.

Раніше повідомлялося, що Україна цілком здатна здійснити "дроновий прорив", хоча зараз і складається враження, що час грає проти нас.