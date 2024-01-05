Як пір'їнка: випущено найтонший і найлегший складаний смартфон у світі (фото, відео)
Honor Magic V2 має товщину 4,7 мм у розкладеному вигляді, при цьому важить 231 г і витримує понад 400 000 складань, запевняють розробники.
Китайський смартфон Honor Magic V2 виходить на міжнародний ринок після успішних продажів у Китаї. Можливо, він стане найтоншим і найлегшим складним телефоном у світовій історії, пише Interesting engineering.
У складеному стані товщина пристрою становить 9,9 мм і 4,7 мм — у розкладеному, що еквівалентно товщині трьох кредитних карток, уточнює ЗМІ. При цьому його вага дорівнює 231 г.
Модель оснащена надлегким шарніром, виготовленим з титанового сплаву аерокосмічного класу, він у півтора раза міцніший за алюмінієвий сплав, з якого виготовлено корпус. Варто зазначити, що міцності корпусу надає сталь. Сплав виконаний за технологією, що отримала назву Honor Shield Steel.
У підсумку, Honor Magic V2 витримує понад 400 тис. складань. Виробник запевняє, що прослужити "розкладачка" може до 10 років.
Незважаючи на свою тонкість, смартфон оснащений потужною кремнієво-вуглецевою батареєю ємністю 5000 мАг. Щоб запобігти перегріванню процесора, модель отримала ультратонку систему охолодження Bionic VC, що забезпечує оптимальну продуктивність і довговічність. Пристрій також має ультратонку антену товщиною 3 мм.
Що стосується інших технічних характеристик, то Honor Magic V2 має:
- графічний процесор Qualcomm Adreno 740;
- чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;
- ОС Android 13;
- тримодульну камеру 50 Мп, 20 Мп і 50 Мп;
- ОЗП 16 Гб;
- обсяг накопичувача 256, 512, 1024 Гб;
- швидку зарядку 50% за 20 хв.
Смартфон з'явився в продажу в Китаї ще в липні 2023 року, а тепер виходить на ринок Малайзії. У Європі такий телефон можна купити за понад 1130 євро.
Раніше ми повідомляли про те, що видання Аndroid authority назвало найбільш провальні смартфони 2023 року. Ними виявилися Google Pixel 8 Pro, Nothing Chats і Nothing Phone.