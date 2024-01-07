"БПЛА все робить сам": окупанти використовують на фронті FPV-дрони із самозахопленням цілі, — аналітик

За словами українського військового Сергія Бескрестнова з позивним "Флеш", ефективність модернізованих систем у рази вища, ніж у звичайних. Ці дрони неможливо придушити за допомогою "купола" РЕБ, керувати пристроєм може і пілот-початківець.

Російські війська вже застосовують на лінії бойових зіткнень FPV-дрони, в яких реалізовано технологію машинного зору з автозахопленням цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військовий експерт у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Уперше на власні очі побачив перехоплене відео з російського FPV з машинним зором і автозахопленням цілі. Ба більше — у режимі тепловізора", — зазначається в публікації.

Технологія машинного зору в БПЛА

Фахівець закликав розробників із Мінцифри прискоритися і підтримати вітчизняних виробників, яким потрібна допомога. Він також описав принцип роботи вдосконалених БПЛА, ефективність яких у рази вища, якщо порівнювати зі звичайними системами. За його словами, такі дрони неможливо придушити за допомогою "купола" системи РЕБ, а керувати пристроєм може і пілот-початківець.

"Пілот долітає до цілі та зверху з неї позначає, далі дрон усе робить сам <…> Мене це все дуже турбує. Ви ж розумієте роль FPV у війні", — пояснив він.

РЕБ-куполи марні

Досвідчені пілоти не потрібні

Втрата картинки біля землі не страшна (дальність польоту з землі зростає у 2 рази)

Ціль у русі вражається точніше

Нагадаємо, що, за даними Bild, у Німеччині фіксують дрони над полігонами, де навчають українців. За даними журналістів, БПЛА регулярно з'являються над військовим полігоном Кліц, де бійці ЗСУ проходять підготовку на танках Leopard 1.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили недобудований залізничний міст під Маріуполем, який, за інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, являв собою один з елементів плану окупантів із прокладання залізниці у РФ.