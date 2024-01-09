Прозорий телевізор без дротів Signature OLED T від LG здивував глибиною картинки

За допомогою спеціальної прозорої плівки ТВ-панелі можна надати вигляду звичайного телевізора.

Південнокорейський виробник LG показав бездротову повністю прозору OLED-панель Signature OLED T. Новинка привернула до себе увагу відвідувачів виставки CES 2024, яка стартувала 9 січня, передає The Verge.

Прозора ТВ-панель оснащена підставкою, хоча невідомо, чи буде вона входити в комплект поставки, чи ні. Поки що підставка експонується як демонстраційний зразок.

На задній частині Signature OLED T є непрозора плівка, яка кріпиться на спеціальному штативі. Якщо натиснути на пульт, то плівка підніметься, і тоді телевізор стане непрозорим, але якщо плівку опустити, то легко можна буде дивитися крізь панель.

Прозора і бездротова ТВ-панель LG Фото: LG

Пристрій працює на основі операційної системи WebOS, підтримує спеціальні віджети. Навіть якщо екран телевізора LG буде прозорим, усі віджети відображатимуться коректно.

Цікаво, що прозорий екран здатний зробити зображення глибшим. Це відзначили багато журналістів, присутніх на презентації. Також відомо, що Signature OLED T оснащений кількома динаміками, спрямованими вниз і бездротовим модулем Zero Connect Box. Модуль не обов'язково встановлювати біля ТВ-панелі. Максимальна відстань, на якій він може перебувати, — 9 м. До модуля є можливість під'єднати інші пристрої та з них транслювати відео.

Телевізор LG Signature OLED T надійде на світовий ринок у 2024 році. Про ціну поки нічого не відомо, але можна припускати, що вона буде високою, оскільки прозорі ТВ-панелі коштують, зазвичай, недешево.

Раніше ми писали про те, що бренд Samsung показав повністю прозорий і безрамковий дисплей на основі технології Micro-LED. Телевізор продемонстрував дуже чіткий і яскравий відеоряд.