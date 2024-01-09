Не тільки звук мопеда: експерт розповів, як розпізнати "Шахед" із реактивним двигуном

Експерт у галузі радіозв'язку Сергій "Флеш" зазначив, що іранські безпілотники "Шахед-238" стали для українців небезпечнішими завдяки своїй маневреності та потужності, тож людям потрібно знати, як розпізнати роботу такого дрона в небі.

Мобільні вогневі групи сил протиповітряної оборони безсилі проти нового безпілотника "Шахед" із реактивним двигуном, який російські військові нещодавно вперше застосували під час чергової атаки по Україні. Про це написав фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов у своєму Telegram-каналі у вівторок, 9 січня.

Експерт нагадав, що безпілотник із реактивним китайським двигуном зміг розвинути швидкість понад 500 км/год і в такий спосіб пролетіти вглиб країни, що раніше не вдавалося іранським дронам типу "Шахед" із класичним двигуном. Це, своєю чергою, означає, що дрон фактично змінив тактику ударів ЗС РФ по території України.

"На реактивному двигуні "Шахеди" можуть літати по всій країні. Раніше були сумніви. Долітати до нас вони будуть швидше, маневрують теж. Швидкість висока, ППО відпрацьовує. Мобільні групи із "зенітками" не приносять користі, їм потрібно видавати тепер ПЗРК ("Оса", "Голка", "Стінгер")", — написав Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він також підкреслив, що ніякої "супер-зброї" проти таких безпілотних літальних апаратів не існує. У зв'язку з усім вищесказаним, українцям потрібно бути пильнішими, адже тепер роботу іранського дрона в повітряному просторі нашої країни видає не тільки характерний звук працюючого мопеда. "Шахед" із реактивним двигуном, рухаючись у небі, видає звук літака.

Нагадаємо, 9 січня ми писали про те, що інформація про передбачувану ліквідацію нового "Шахеда" з реактивним двигуном у Повітряних силах на поточний момент виявилася не підтверджена. Про це сказав журналістам речник командування ЗС ЗСУ Юрій Ігнат.

Зазначимо, що в листопаді в столиці Ірану Тегерані презентували нову модифікацію ударного БпЛА Shahed-136, що отримала назву Shahed-238. Її презентували в трьох версіях із різними системами наведення.