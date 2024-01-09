"Ринок розігнався набагато більше": Федоров розповів, скільки дронів створить Україна за рік

Прогнозоване президентом України Володимиром Зеленським створення 1 млн дронів є реалістичним шляхом збільшення кількості компаній-виробників дронів, яких налічується вже щонайменше 70.

Україна має потенціал виробити 1 млн дронів до кінця 2024 року, особливо FPV, а також може значно перевищити цю кількість. Таку думку озвучив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону у вівторок, 9 січня.

Очільник Мінцифри наголосив, що наявних підприємств в Україні на сьогодні достатньо, щоб задовольнити такий обсяг виробництва.

"Сьогодні ринок розігнався набагато більше, ніж є грошей, щоб викуповувати всі БПЛА. І тому потрібно збільшувати фінансування, потрібно далі відкривати ринки, щоб ціни зменшувалися завдяки конкуренції", — сказав Михайло Федоров.

За його словами, сучасний ринок безпілотних літальних апаратів потребує більшого фінансування та розширення, щоб конкуренція знижувала ціни на необхідні для армії вироби. Очільник профільного міністерства також зазначив, що кількість компаній, які можуть продавати державі безпілотники, збільшилася до понад сімдесяти за останні два роки.

Михайло Федоров також вважає, що прогнозоване президентом України Володимиром Зеленським виробництво 1 млн дронів є реалістичним.

"Я думаю, що цього року буде більше дронів вироблено. Дуже багато залежить від характеристик — про які дрони йдеться. Бо зараз, наприклад, потрібно щонайменше 20-30% робити FPV з тепловізорами, потрібно збільшувати рами, якщо ми говоримо тільки про FPV. FPV можна дійсно зробити і понад 1 млн", — підсумував очільник Мінцифри.

Нагадаємо, дещо раніше виробник назвав проблеми створення дронів в Україні. Відсутність централізованої системи управління та контролю, а також контракти заважають забезпечувати ЗСУ безпілотниками, заявляє Артем В'юник.

Також ми писали, що експерт у сфері дронобудування Валерій Яковенко розповів про те, як Україні зробити прорив у сфері БПЛА. Він зазначив, що ворог, агресор Росія, має певну імпортну складову у своїх безпілотниках, але в Україні є доступ до найсучасніших технологій і відбувається трансформація бізнесу.