Найяскравіший OLED-телевізор світі не боїться прямих сонячних променів: чим він ще здивував

ТВ-панель Samsung S95D QD-OLED має спеціальне тверде покриття, яке не тільки бореться з відблисками, а й підтримує глибину картинки.

Компанія Samsung на виставці CES 2024 презентувала ТВ-панель S95D QD-OLED, яку журналісти одразу ж назвали найяскравішою у світі. Пристрій дійсно володіє позамежним рівнем яскравості — навіть прямі сонячні промені йому не перешкода, передає Veverge.

Новий телевізор Samsung покритий спеціальною плівкою, але не тільки вона забезпечує антивідблиск. Сама ТВ-панель має особливе покриття. У компанії це назвали "OLED-технологією з низьким рівнем відбиття". Поверхня екрана покрита якимось твердим матеріалом. Яким саме, — компанія не говорить. При цьому картинка не втрачає ні в глибині, ні в деталізації. З кутом огляду теж повний порядок.

Телевізор Samsung S95D QD-OLED не боїться прямих сонячних променів Фото: Bridenstine

Телевізор Samsung S95D поставлятиметься на міжнародний ринок у кількох розмірах. Максимальний становитиме 77 дюймів за діагоналлю. Частота оновлення екрану — 144 Гц, а кольоропередача керуватиметься за допомогою алгоритмів штучного інтелекту. ТВ-панель дуже тонка — всього 11 мм.

У комплекті є пристрій Samsung One Connect Box, що робить її бездротовою. До боксу можна підключити будь-який мобільний пристрій. За роботу смарт-ТВ відповідає операційна система Tizen. Ціна телевізора поки не озвучується.

Раніше ми писали про те, що бренд LG показав бездротову повністю прозору OLED-панель Signature OLED T. Новинка привернула до себе увагу відвідувачів виставки CES 2024.

Також повідомляли про те, що вчені здійснили прорив у галузі OLED, завдяки чому телевізори стануть дешевшими та екологічнішими. Їм вдалося створити особливий розчин, який позбавить необхідності застосовувати дорогі рідкоземельні матеріали під час виробництва OLED-панелей.