Іран розробив новий дрон Shahed-107 для РФ: чим він ефективний під час війни

Радіус дії нового БПЛА Shahed-107 складає до 1500 кілометрів, також він може передавати відео в прямому ефірі, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Іран міг розробити новий безпілотний літальний апарат типу Shahed-107 для російської армії. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 10 січня.

"Іран розробив новий безпілотник Shahed для російських військ для використання проти України і "близький" до надання Росії балістичних ракет і систем класу "земля-земля", — йдеться у повідомленні.

10 січня видання Sky News з посиланням на джерело в службі безпеки заявило, що Іран розробив "вибуховий і розвідувальний" дрон Shahed-107 та запропонував декілька одиниць РФ за понад два мільйони доларів. За даними джерела, радіус дії нового Shahed-107 до 1500 кілометрів, також він може передавати відео в прямому ефірі.

Крім цього, джерело видання повідомило, що Росія "незабаром" очікує на отримання іранських балістичних ракет класу "земля-земля". Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі стверджував 4 січня, що російські офіційні особи продовжують спроби придбати балістичні ракети в Ірану.

Аналітики вважають, що Росія може посилити зусилля з отримання балістичних ракет з-за кордону, адже ці ракети можуть бути більш ефективними при враженні цілей в Україні. Також 9 січня міністри закордонних справ Росії Сергій Лавров і міністри закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян мали телефонну розмову, під час якої обговорили розробку угоди про стратегічне партнерство, торговельне співробітництво, будівництво залізниці Решт-Астара в Ірані та війну Ізраїлю й ХАМАС.

Нагадаємо, 10 січня видання Sky News повідомило, що Іран представив новий БПЛА Shahed-107, який призначений для вибухових і розвідувальних операцій. За даними журналістів, дрон може бути оснащеним для пошуку дорогих цілей на полі бої, зокрема британських та американських РСЗВ.

9 січня аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що Росія могла отримати певну кількість іранських БПЛА Shahed-238 з реактивним двигуном. Перша інформація про цей дрон зʼявилася в листопаді 2023 року.