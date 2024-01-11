ШІ зробив важливе відкриття, витративши 2 тижні: у людей на це пішли б десятки років

Azure Quantum Elements змогла знайти ідеальний матеріал для акумуляторних батарей — вчені вже створили прототипи.

Платформа Azure Quantum Elements від Microsoft змогла "обчислити" найбільш підходящий матеріал для батарей, який зробив би їх набагато ефективнішими, ніж літій-іонні аналоги. Результат було отримано всього за 2 тижні, хоча людям знадобилися б роки, передає fast company.

Основою платформи Azure Quantum Elements є класичні суперкомп'ютери, а не квантові. У проєкті — поступово впровадити квантові машини, щоб платформа мала в своєму розпорядженні обчислювальні потужності і класичних систем, і квантових. Перехід до квантових систем здійснять через 10 років.

Розробники Microsoft дали платформі завдання знайти хороший електроліт для батарей. Їм було цікаво, як система впорається із завданням. Загалом було проаналізовано 32,6 млн різних речовин. ШІ-алгоритм спочатку залишив тільки 500 тис. матеріалів, а решту відсіяв. Потім вибрав тільки 500, потім 150, а в підсумку залишив 18.

Не обійшлося і без допомоги вчених. До роботи були залучені експерти з Тихоокеанської північно-західної національної лабораторії, які з 18-ти матеріалів, запропонованих ШІ, вибрали 1 — з'єднання літію і натрію в співвідношенні 30 до 70. Після вони створили на основі цієї речовини батареї формату CR2032.

Тести показали, що такий акумулятор не перегрівається, отже, він не вибухне, що говорить про його безпеку. У Microsoft заявили, що сама по собі батарея їх не цікавить, тому що було важливо продемонструвати на практиці можливості Azure Quantum Elements, яка поки що функціонує в тестовому режимі. Повідомляється також, що з її допомогою фахівці з Johnson Matthey створили каталітичні нейтралізатори та водневі паливні елементи за короткий період часу. Вчені зазначили, що без допомоги суперкомп'ютерів і ШІ у них на це пішли б роки.

Раніше ми писали про те, що вчені вирішили проблему зростання дендритів, і тепер літій-металева батарея перевершує типові аналоги в 10-20 разів.