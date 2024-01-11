Задонатити в "Конверті": ПриватБанк запустив нову функцію для підтримки військових (відео)

Одночасно в мобільному застосунку можна створити до 15 "конвертів" для донатів, які можна буде поповнити в трьох валютах: гривні, доларах і євро.

"ПриватБанк" запустив нову послугу "Конверти" у своєму мобільному застосунку для збору донатів на потреби військових та управління власними фінансами. Про те, як користуватися функціоналом у "Приват24", співробітники банку розповіли на сайті фінансової установи.

Як переваги нового сервісу розробники називають таке:

конверти можна використовувати як звичайні банківські картки;

можна запросити друзів приєднатися до збору коштів, додавши їх із телефонної книги або поділившись посиланням у соціальних мережах;

збирати пожертви можна для благодійних організацій або своїх власних проєктів;

можна "запечатувати" конверти на певний термін або до збору певної суми;

статистика загальнодоступна, тому кожен може побачити, скільки було зібрано, що підвищує прозорість. Це зміцнює довіру та стимулює людей взяти участь у зборах.

Користувач "Приват24" може відкрити не більше 15 власних конвертів. Максимальна кількість конвертів третіх осіб, аналітику яких можна переглядати, також обмежена 15. Доступ до перегляду аналітики власного конверта (загальне накопичення) можна надати максимум 60 користувачам. Обслуговування та поповнення конвертів не тарифікується. З Конверту також не можна зняти гроші готівкою.

Як створити "Конверт" у "Приват24":

Необхідно вибрати або вказати назву Конверту. Вибрати валюту Конверту — UA/USD/EUR. Додати опис Вказати мету Конверту Додати візуалізацію в Конверт

Донати для військових у "Привта24": як зробити збори успішними

У зв'язку із запуском нової послуги "Конверт" на базі банківського мобільного додатка українцям також розповіли, як зробити збори на потреби військових успішними. Оскільки в соціальних мережах люди витрачають 3-5 секунд на сторонні інформаційні банери, потрібно дати Конверту коротку змістовну назву і додати тематичне зображення. Приміром, поганим варіантом буде називати Конверт для збору коштів для ЗСУ "Блакитне небо з хмарами" або "Комусь буде боляче". Краще використовувати такі назви, як "Багато дронів" або "Збір на тисячу дронів".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи користуються українці онлайн-банкінгами для оплати комунальних послуг і поповнення мобільних. Загалом третина українців заходить у банківський мобільний застосунок або онлайн-банкінг щодня, а дехто робить це щонайменше кілька разів на тиждень.

Також Фокус писав про те, якими додатками не можна користуватися, щоб не передати свої гроші та особисті дані в Росію. З лютого 2022 року українські користувачі принесли розробникам із РФ близько $250 000 доходу, не замислюючись про походження ПЗ.