Здійснилося: смартфони вперше у світі обмінялися СМС-повідомленнями через супутники Starlink

У SpaceX сподіваються налагодити мобільний зв'язок через супутники до 2025 року: можна буде навіть дзвонити.

Нещодавно за допомогою супутникової системи Starlink Direct to Cell вдалося організувати пересилання повідомлень між звичайними смартфонами. Про те, як це вдалося, повідомило видання РСmag.

Спочатку SpaceX запустила на орбіту невелике угруповання, що складається з 6-ти супутників Starlink. Вони і виконали роль вишок стільникового зв'язку. 8 січня 2024 року відбулося тестування системи, під час якого зі звичайного смартфона, не обладнаного спеціальним чипом чи ПЗ, було переслано СМС-повідомлення на інший, такий самий звичайний, телефон. Для передачі текстових даних скористалися діапазоном мереж мобільного оператора T-Mobile. На жаль, про швидкість передачі інформації нічого не відомо, так само як і про час затримки, якщо така була.

На відміну від смартфонів, супутники були істотно доопрацьовані. Так, інженери оснастили їх спеціальними фазовими решітками, як у високочутливих радіоприймачів. Ще були інтегровані досить потужні передавачі, що дали змогу встановити зв'язок між супутниками і смартфонами. Підключення здійснювали за допомогою LTE.

Згідно з дозволом, отриманим SpaceX від Федеральної комісії зі зв'язку США (FCC), компанія зможе тестувати мобільний зв'язок Starlink у 20-ти різних точках країни. Загалом буде задіяно 840 супутників — їх запустять у найближчому майбутньому. До комерціалізації послуги справа поки що не дійшла, оскільки є побоювання, що супутниковий зв'язок для смартфонів викличе суттєві радіоперешкоди, що заважатиме роботі інших операторів. Але в SpaceX сподіваються, що до 2025 року вдасться залагодити всі проблеми і запустити послугу на міжнародний ринок.

Раніше ми писали про те, що конкурент інтернету Starlink вивів супутники на орбіту. Новий оператор супутникового інтернету HughesNet пропонує тарифні плани дешевше, а швидкість передачі — швидше, ніж Starlink.