Карусель дронів: Рогозін пожалівся на українські FPV та пригрозив розстрілом "перекупам" у РФ

Велика кількість українських дронів ускладнила життя російським військовим на фронті. Колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ повинна "відповідати" на це скасуванням бюрократичних процедур та "санкціями" щодо громадян, які на інтернет-платформах завищують ціни на безпілотні апарати.

Колишній голова "Роскосмосу" та окупаційний сенатор від так званої "виконавчої влади" Запорізької області Дмитро Рогозін поскаржився на велику кількість українських дронів на фронті. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"По всьому Запорізькому фронту — карусель ворожих дронів. Думаю, на інших фронтах те саме. Ворожих дронів непомірно. Заїжджаєш у прифронтове село, ніби потрапив в осине гніздо — все аж дзижчить", — сказав Дмитро Рогозін.

З його слів, біля в'їзду в село попарно чергують українські FPV-дрони — один відразу атакує, а інший фіксує ураження та атакує тих, хто прийшов на допомогу постраждалому. Рогозін стверджує, що у багатьох українських військових з'єднаннях та підрозділах змінено штат, і майже кожен піхотний взвод має своє відділення операторів БПЛА. Крім цього, він розповів, що українські військові атакували один із російських підрозділів. Зокрема, за пів години прилетіло 25 дронів-камікадзе, з яких 14 нібито переслідували одну БМП.

"Якщо для них ціна мети вища за втрату двох десятків FPV-дронів, вони їх не шкодують. І вони в них є надміру", — зазначив він.

Рогозін повідомив, що ротація російських військових на позиціях стала непростим завданням. Для цього ворог почав користуватися негодою, проте з настанням холодів вона рідкість.

Він заявив, що російська армія нібито повинна реагувати на таку кількість українських дронів. Дмитро Рогозін зауважив, що нібито потрібно блокатори FPV-дронів, зокрема для захисту колон під час руху. Крім цього, він хоче, аби ЗС РФ мали надлишок власних дронів по всьому фронту, а саме, щоб БПЛА були як масовий витратний матеріал. А для виробництва потрібно кількості потрібно зняти "всі бюрократичні обмеження та зволікання та застосувати заходи держпідтримки до виробників", яких повинно бути багато, а не лише "обрано-призначених".

Рогозін зауважив, що російські перекупи завищують ціни на безпілотні апарати.

"Достатньо порівняти з тим, що вказано на AliExpress, і зрозуміти, нарешті, як правило, ми маємо справу зі злочинними спекулянтами. Вважаю, що за надання фронту виробів у три-чотири рази дорожче (а то й більше) того, що вони коштують стосовно доставки, потрібно розстрілювати", — додав він.

Нагадаємо, 13 січня віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українці можуть пройти безкоштовний курс із самостійного складання FPV-дронів у домашніх умовах.

10 січня у Defense Express з посиланням на спеціаліста звʼязку, РЕБ та РЕР Сергія "Флеша" Бескрестнова повідомили, що ворог почав використовувати FPV-дрони з машинним зором. Зокрема, це дозволяє БПЛА автоматично тримати ціль у перехресті й рухатися в його напрямку.