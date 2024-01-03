"Преміум-парковка в танк": FPV-дрон "Грім" знищив захищену техніку ЗС РФ (відео)

Безпілотник, який приводиться в бойову готовність лише за п'ять хвилин, знищив російський танк, захищений "мангалом".

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Українські військові за допомогою FPV-дрона "Грім" ліквідували танк російських окупантів. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі виробників безпілотних літальних апаратів БФ "Небо перемоги" в середу, 3 січня.

На відеокадрах показано роботу українського дрона-камікадзе "Грім". Оператор безпілотника направив дрон на ціль — російський танк, який окупанти попередньо захистили за допомогою "мангала", залізної споруди, що прикриває вежу броньованої техніки. Такий "навіс" мав захистити танк від атаки безпілотників. Однак усі перестороги військових ЗС РФ виявилися марними, оскільки оператор БПЛА підвів свою техніку під "мангал", де дрон "Грім" і уразив танк.

"Якщо ви думали, що дрони не вміють паркуватися, FPV-дрон "Грім" доводить зворотне. У цьому відео він робить "точну посадку"... прямо в танк. Це не аварія, це преміум-парковка", — підписали розробники відео.

Що відомо про FPV-дрони "Грім"

Як повідомляє розробник на своїй офіційній сторінці у Facebook, безпілотні літальні апарати "Грім" — ефективні, швидкі та маневрені. Вони пройшли польові випробування й ефективно знищують цілі ворога в складних умовах. На місяць виробники збирають і постачають у зону бойових дій до 1 тисячі цих БПЛА.

Технічні характеристики БПЛА "Грім":

дальність польоту — 12 км;

вантажопідйомність — 2 кг;

максимальна висота — 3 км;

час розгортання — 5 хв;

розмір — 480х410 мм;

акумулятор — LIION / 8000 mAh;

відеосистема — цифрова / аналогова.

Нагадаємо, наприкінці грудня українські військові випробували нові боєприпаси для FPV-дронів. Вони протестували кілька видів боєприпасів, які під силу нести й скидати коптерам: осколково-фугасні снаряди, гранати й ВОГи.

Також ми писали про те, як у другій половині грудня FPV-дрон "Дикий шершень" розніс російську САУ "Тюльпан". Оператор направив дрон-камікадзе у вразливе місце самохідної артилерійської установки, після чого та вибухнула.